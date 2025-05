Ecco the Dolphin kehrt zurück: Zwei Remaster und ein völlig neues Game

Ein neues Ecco the Dolphin-Spiel und zwei Remaster sind laut dem Schöpfer der Serie in der Entwicklung. Sega wacht wohl auf!

Zum neuen Ecco the Dolphin

Ecco-Schöpfer Ed Annunziata wurde auf der offiziellen Xbox Wire-Website als Teil eines Artikels zur Feier des Monats des asiatischen und pazifischen Inselerbes interviewt. Annunziata – der die ersten beiden Ecco the Dolphin-Spiele auf Mega Drive / Genesis erstellt und entworfen und dessen Spin-off für jüngere Spieler, Ecco Jr., produziert hat – wurde gefragt, was die Zukunft für die Ecco-Serie bereithält. „Ich und das gesamte ursprüngliche Team werden die ursprünglichen Spiele Ecco the Dolphin und Tides of Time neu remastern“, antwortete er.

„Dann werden wir ein neues, drittes Spiel mit zeitgemäßem Spiel und grafischem Fortschritt machen.“ Annunziata wies die Fans auch auf eine Website hin, die derzeit eine Countdown-Uhr anzeigt. Die Uhr zählt derzeit bis zum 25. April 2026 herunter. Das originale Ecco the Dolphin wurde im Dezember 1992 veröffentlicht und für seine detaillierte Grafik und seinen atmosphärischen Soundtrack gelobt. Es erlangte auch Bekanntheit für seine Schwierigkeit. So oder so, wir dürfen gespannt sein, was uns da erwartet. Vielleicht gibt’s um die Herbstzeit erste Trailer?