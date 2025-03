“Early Spring Vibes” im Portixol auf Mallorca

Das Boutique-Designhotel Portixol auf Mallorca läutet bereits Anfang Februar den Frühling ein. Mit Meeresluft in der Nase lebt es sich gleich unbeschwerter. Genießer entspannen im Spa und lassen sich im inselbekannten Gourmetrestaurant des charmanten Hotels am Hafen von Portixol verwöhnen. Golfschläger, Laufschuhe, Wanderschuhe und Fahrräder kommen hier früh zum Einsatz. Das nahe Palma lockt mit urbanem Flair und mediterranem Charme.

Was erwartet euch im Boutique-Design-Hotel Portixol?

Das Portixol ist ein außergewöhnliches Boutique-Hotel mit nur 25 Zimmern im pulsierenden Luxusviertel von Palma. Unter Individualisten, die das Extravagante und Besondere schätzen, genießt dieses kleine, feine Haus einen ausgezeichneten Ruf. Geschmackvolles, durchdachtes Interieur sorgt für ein einzigartiges Wohlfühlambiente. Jedes Möbelstück und Accessoire wird von den Gastgebern mit großer Sorgfalt ausgewählt, um Ästheten zu begeistern. Möbel, Lampen und Deko-Objekte aus aller Welt verschmelzen zu einem harmonischen Ensemble – stets inspiriert von den „Geheimtipps“ der Kunst- und Designszene.

Fast alle Zimmer bieten einen herrlichen Panoramablick. Der exklusive Außenpool mit Blick auf das glitzernde Meer grenzt an ein stilvolles Spa, das mit einem vielfältigen Angebot an wohltuenden Behandlungen überzeugt. Wenn die Frühlingssonne scheint, schmeckt der erste Drink im Freien an einem geschützten Sonnenplatz besonders gut. Abends lädt die gemütliche Bar zu einem mediterranen Aperitif ein, bevor im Restaurant ein kulinarisches Verwöhnprogramm auf die Gäste wartet. Dank des raffinierten Designs des Restaurantbereichs fühlt man sich fast, als sei man auf einem Schiff in See gestochen.

Sportliche Aktivitäten an der Meeresbrise, entspanntes Strandleben, Kunst, Kulinarik und Kultur machen das Hotel Portixol zur perfekten Adresse für einen traumhaften Frühling – während andernorts noch der Winter regiert.