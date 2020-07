EA Sports UFC 4 angekündigt (Release am 14.8.2020)

Kampfsportfans aufgepasst – EA beschert den Cagefightern mit EA Sports UFC 4 einen neuen Ableger, der bereits in wenigen Wochen erscheint. Laut letzten Informationen wird UFC 4 ab 14.8.2020 für die PS4 und Xbox One.

Was erwartet euch im Spiel?

In UFC 4 definieren euren Kampfstil, eure Erfolge und euren Charakter, welche Art von Kämpferin oder Kämpfer ihr werdet

Beschreitet im neuen Karrieremodus den Weg vom Amateursport hin zur UFC-Profikarriere. Erlebt den Ursprung des Kampfsports in zwei völlig neuen Umgebungen oder fordert in neuen Blitz-Kämpfen oder Online-Weltmeisterschaften die ganze Welt heraus, um der unangefochtene Champ zu werden. Alle Kämpfe fühlen sich laut eignen Angaben so realitätsnah wie noch nie an. Flüssige Clinch-Angriff-Kombinationen bieten ein besser reagierendes und authentischeres Gameplay im Stehen, während die überarbeiteten Takedown- und Bodenkampf-Mechaniken für mehr Kontrolle in diesen entscheidenden Momenten eines jeden Kampfes sorgen. Die Musik in diesem Trailer ist ein Remix des 1971er-Klassikers „Baba O’Riley“ von The Who, der mit komplett überarbeitetem Text von Action Bronson dargeboten wird.