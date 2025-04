EA Sports Madden NFL 26 erscheint am 14. August 2025

Das Erscheinungsdatum von EA Sports Madden NFL 26 wurde von einem zuverlässigen Insider vorab verraten. Es lebe der Sport!

Über EA Sports Madden NFL 26

Dealabs-Autor Billbil-kun hat neue Informationen über den nächsten American-Football-Titel von EA geteilt. Laut dem Insider wird EA Sports Madden NFL 26 am 14. August veröffentlicht, in derselben Woche, in der die Vorsaison der NFL beginnt, und ein paar Wochen vor Beginn der Hauptsaison am 4. September. Billbil-kun sagt auch, dass das Spiel eine Deluxe Edition bekommen wird, die den Fans drei Tage Vorabzugang gibt (ab dem 11. August), und dass EA Play-Mitglieder (einschließlich Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten) eine 10-stündige Testversion erhalten, ebenfalls ab dem 11. August. Der Insider schlägt vor, dass das Spiel wahrscheinlich irgendwann in dieser Woche offiziell angekündigt wird. Zudem wird erwartet, dass bekannt gegeben wird, ob es nur auf PC, PS5 und Xbox Series X/S oder auch auf anderen Formaten wie etwa Nintendo Switch 2 veröffentlicht wird. Entscheidend ist, dass dies bedeutet, dass wir herausfinden sollten, ob das Spiel für Switch 2 erscheinen wird oder ob Nintendos neue Konsole entweder auf das Spiel im nächsten Jahr oder eine maßgeschneiderte eigenständige Ausgabe warten muss, die zu einem späteren Zeitpunkt folgen wird.

Anfang dieses Monats bestätigte EA Sports, dass die Madden NFL-Serie irgendwann auf Switch 2 kommen wird – eine bemerkenswerte Ankündigung für American-Football-liebende Nintendo-Fans, da es seit 13 Jahren kein Madden-Spiel auf einem Nintendo-System mehr gab. Das letzte Madden NFL-Spiel, das auf einem Nintendo-System veröffentlicht wurde, war Madden NFL 13, das am 28. August 2012 auf der Wii veröffentlicht wurde und später am 18. November 2012 auf Wii U erschien. Nach der Veröffentlichung dieser Ausgabe entschied sich EA, die Herstellung von Madden NFL-Spielen für die Wii U einzustellen, eine Entscheidung, bei der es auch im Laufe des Lebens der Switch-Konsole blieb. Die offizielle Ankündigung könnte auch verraten, ob Madden NFL 26 auf PS4 und Xbox One veröffentlicht wird oder ob EA plant, die Unterstützung von Last-Gen-Konsolen ganz einzustellen. Zeit wär’s! Die Entscheidung für das kommende EA Sports F1 25 wurde bereits getroffen. Während das F1-Spiel vom letzten Jahr auch in den Formaten der letzten Generation veröffentlicht wurde, wird F1 25 nur auf PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Das sollte insgesamt für bessere Games sorgen!