EA Sports hat angekündigt, dass es nächstes Jahr kein F1 26 geben wird

Nächstes Jahr wird es kein EA SPORTS F1 26 geben, wobei EA sich stattdessen dafür entscheidet, eine kostenpflichtiges 2026-Update für das aktuelle F1 25 zu veröffentlichen.

Mehr zum F1 25-Update

Seit der Übernahme des Entwicklers der F1-Serie Codemasters im Jahr 2021 hat EA jedes Jahr jährliche F1-Spiele veröffentlicht – F1 2021, F1 22, F1 23, F1 24 und F1 25. Electronic Arts kündigte nun seine Pläne für die Zukunft der EA SPORTS F1-Spieleserie an, den offiziellen Spielen der FIA Formula One World Championship. Mit Blick auf die Zukunft können Fans von F1 25 im nächsten Jahr ihre Erfahrung mit der vollständigen FIA Formula One World Championship 2026 erweitern. Das Premium-Inhaltsupdate erscheint 2026 als kostenpflichtige Erweiterung zu F1 25 und passt sich den großen Veränderungen des Sports für die Saison 2026 an, sodass Fans neue Autos, Regularien, Teams und Fahrer erwarten können. Im Jahr 2027 wird EA SPORTS das nächste vollständige Spiel der Reihe veröffentlichen – eine äußerst authentische und innovative Darstellung der Action und Spannung der Formel 1, die zu einem noch umfassenderen Erlebnis mit neuen Spielmöglichkeiten für Fans auf der ganzen Welt umgestaltet wurde. Entwickelt für die weltweit wachsende Fangemeinde der F1, von der mehr als ein Drittel in den letzten vier Jahren zum Sport gekommen ist, wird das überarbeitete Erlebnis das erweitern, was langjährige Spieler:innen an der Reihe so lieben.

Es feiert die Leidenschaft für die Formel 1 durch ein Spiel, das sowohl neue als auch langjährige Spielende in die moderne Ära des Sports eintauchen lässt. Dieser Schritt ist Teil einer mehrjährigen strategischen Investition in die EA SPORTS F1-Reihe, die sowohl von Formula One Management als auch von den F1-Teams unterstützt wird. Die F1-Saison 2025 sorgt weiterhin für unglaubliche Momente und ist damit der perfekte Zeitpunkt für Fans, um in F1 25 ins Geschehen einzusteigen, einschließlich der neuesten Saisons mit Live-Service-Inhalten. Jede Saison verbindet ein bestimmtes Thema mit der realen Welt der Formel 1 und bietet eine Mischung aus Einzelspieler- und Koop-Gameplay-Events, bei denen es Belohnungen im Spiel zu gewinnen gibt. Mit dem Start der vierten Saison erhalten F1 25-Spielende Zugang zu neuen Lackierungen und einer neuen „Survival Challenge“, bei der zeitlich begrenzte Gegenstände freigeschaltet werden können, die in verschiedenen Spielmodi eingesetzt werden können. EA SPORTS F1 25 wird von Codemasters entwickelt und ermöglicht es, im Story-Modus „Braking Point“ in den Mittelpunkt zu rücken, Team-Besitzer im My Team zu werden. Das Erscheinungsdatum und der Preis für die 2026-Erweiterung werden nächstes Jahr bekannt gegeben, sagt EA.