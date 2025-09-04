EA Sports FC 26 – Was sind die neuen Features?

EA Sports FC 26 erscheint am 26. September und wir werfen einen Blick auf all die neuen Gameplay Features. Starten wir gleich mal mit dem Trailer rein, der euch zeigt wie das Feedback der Community umgesetzt wurde.

Realismus oder Spielgeschwindigkeit?

Ich muss den Trailer ausdrücklich loben, denn selten gabe es so viel Gameplay zu sein und darauf kommt es ja an. Wenn kein Gameplay zu sehen ist, ist immerhin noch Zlatan Ibrahimović zu sehen – auch nicht schlecht. Eine der wichtigsten Neuerungen ist, dass man sich von sehr realistischen Animationen löst, die auch bis zum Ende in früheren Versionen durchgeführt werden mussten. So gibt es jetzt zwar etwas weniger Realismus, dafür aber schnellere und intensivere Matches. Dazu zählen auch die angepassten Tacklings, denn es war in der Vergangenheit für meinen Geschmack deutlich zu oft, dass man nach einem super Tackling trotzdem nicht den Ball hatte. Das führte zu Frustmomenten und soll nun verbessert werden. Außerdem bekommen auch die Torhüter ein Update mit verbesserter Bewegung und weniger Bällen, die nach vorne abgewehrt werden und fix zu einem Gegentor führen. All die gerade beschriebenen Änderungen, sind für die Multiplayer Partien die z.B. in Ultimate Team stattfinden verpflichtend. Spielt ihr hingegen den Karrieremodus, dann könnt ihr euch aber auch für den realistischeren Modus entscheiden. Die Erweiterungen für Ultimate Team sind folgende:

„Tritt bei Football Ultimate Team auf neue Weise in Turnieren und Live-Events an und erlebe ein überarbeitetes Rivals- und Champs-Erlebnis. Turniere testen deine Fähigkeiten mit bis zu vier Runden im K.O.-System, während Live-Events mit themenbezogenen Wettbewerben und Inhalten während der gesamten Saison für mehr Abwechslung sorgen. Neue Prämien ermöglichen dir es, zusätzliche Boni zu verdienen oder deinen wöchentlichen Fortschritt zu beschleunigen. Außerdem führt EA SPORTS FC 26 Challengers ein – eine neue zweitklassige Wochenend-Meisterschaft, die für Spieler:innen in niedrigeren Divisionen ausgelegt ist.“

Der Trailer behauptet aber mit „Innovation in every Mode“, dass alle Modi angepasst werden und neue Features erhalten. Davon werden wir uns dann persönlich am 26.9. überzeugen können, wenn EA Sports FC 26 erscheint.