EA Play Live: Lost in Random kommt am 10. September

Das gotische märchenhafte Action-Abenteuerspiel Lost in Random kommt im September. Einen Trailer seht ihr gleich hier

Über Lost in Random

Lost in Random wird am 10. September für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC über Steam and Origin veröffentlicht. Dies gaben der Publisher Electronic Arts und der Entwickler Zoink Games bekannt. Das Game selbst hat etwas vom PS3-Spiel Alice – aber alles der Reihe nach.

“Als wir mit diesem Projekt begannen, wussten wir, dass wir ein Märchen schaffen wollten, das etwas dunkler war als das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben; wir zeichneten diese verschiedenen Charaktere und Konzepte, aber erst als dieses Gemälde eines Mädchens und ihrer Würfel erschien, wussten wir, dass es da noch etwas mehr zu erkunden gab”, sagte Creative Director und leitende Schriftsteller Olov Redmalm in einer Pressemitteilung. “Ein kniffliger Aspekt, mit dem wir uns befassen mussten, war die Entscheidung, wie das Gameplay aussehen würde – wir wollten, dass sich das Thema und das Gameplay um die Würfel drehen, mussten aber überlegen, was zu zufällig und was gerade zufällig genug war. Wir glauben, dass alles sehr natürlich aus dieser zentralen Idee hervorgegangen ist.” Hier der Trailer für euch: