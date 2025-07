EA macht den ersten Trailer offiziell: Das ist Battlefield 6, endlich!

Damit löst EA sein Versprechen ein, das Flaggschiff-Franchise mit neuem Management und einem All-in-Ansatz von mehreren Spielestudios wiederzubeleben. Der Enthüllungstrailer von Battlefield 6 zeigt die Art von teambasierten Schießereien, schwer angetriebenen Militärfahrzeugen und Massenvernichtung, für die die Serie bekannt ist. Aber wir müssen noch etwas länger warten, um einen Vorgeschmack auf das Multiplayer-Gameplay zu bekommen. Die Multiplayer-Enthüllung von Battlefield 6 ist für Donnerstag, den 31. Juli, geplant. Unser erster offizieller Blick auf das Spiel zeigt einen Trupp von vier Soldaten – die scheinbar mit den klassischen Rollen von Angriff, Ingenieur, Sanitäter und Unterstützung übereinstimmen – mit Blick auf Manhattan von Brooklyn aus. Kämpfe scheinen in der Luft, auf See und an Land auszubrechen, wobei insbesondere die Brooklyn Bridge schwere Brände aushält. Wie zuvor enthüllte Konzeptkunst zeigen nun auch die offiziellen Bilder eine moderne Kampfumgebung.

Einige Spieler haben dieses Jahr Battlefield 6 bereits getestet, und Alpha-Aufnahmen des Spiels haben sich aus diesen Tests herausgeschlichen. DICE und EA haben auch öffentlich Änderungen am Battlefield-Gameplay durch Battlefield Labs detailliert beschrieben, was als die „ehrgeizigste Zusammenarbeit mit der Community-Entwicklung aller Zeiten“ von EA beschrieben wurde. EA und DICE haben „die Säulen des Spiels, wie Kernkampf und Zerstörung“ getestet und über Battlefield Labs Feedback zu Waffen, Fahrzeugen und Gadgets gesammelt. EA und DICE haben Erwartungen an Änderungen am Klassensystem des Titels gesetzt, das sowohl vordefinierte Aspekte (Signaturwaffen, Eigenschaften und Gadgets) als auch anpassbare Dinge (Waffen-Loadouts, Throwables, Nicht-Signature-Gadgets) aufweisen wird. Wir dürfen auch Änderungen bei der Zerstörung und Bewegung und dem Umgang mit Schießereien erwarten. Was haltet ihr von diesem Game?