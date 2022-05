EA kündigt Der Herr der Ringe: Helden von Mittelerde an

EA entwickelt ein neues Free-to-Play-Handyspiel mit dem klingenden Namen Der Herr der Ringe: Helden von Mittelerde. Lest hier mehr!

Mehr zu Der Herr der Ringe: Helden von Mittelerde

Dieses Spiel mit dem Titel Der Herr der Ringe: Helden von Mittelerde ist ein Rollenspiel mit Fokus auf Sammeln. Es will die Umgebung und die Lore von Tolkien in ein strategisches und soziales Erlebnis auf mobilen Geräten gießen. Das Studio hinter Star Wars: Galaxy of Heroes, EA Capital Games, wird das Spiel entwickeln. “Wir freuen uns unglaublich, mit The Saul Zaentz Company und Middle-earth Enterprises bei der nächsten Generation mobiler Rollenspiele zusammenzuarbeiten”, schreibt EAs Vice President of Mobile RPGs Malachi Boyle in einer Pressemitteilung. “Das Team ist voller Fans von Der Herr der Ringe und Der Hobbit, und jeden Tag bringen sie ihre enorme Leidenschaft und Talente zusammen, um den Spielern ein authentisches Erlebnis zu bieten. Die Kombination aus High-Fidelity-Grafik, filmischen Animationen und stilisierter Kunst taucht die Spieler in die Fantasie von Mittelerde ein, wo sie gegen ihre Lieblingscharaktere antreten werden.“

Das Spiel soll eine immersive Geschichte, rundenbasierte Kämpfe, einen Haufen zum Sammeln und natürlich jede Menge Charaktere bieten. Wir werden gegen die großen Übel von Mittelerde kämpfen und dabei viele Figuren aus Der Herr der Ringe sowie auch Der Hobbit sehen. EA sagt, dass das Spiel voraussichtlich in diesem Sommer für regional beschränkte Beta-Tests verfügbar sein wird. Zudem braucht man stets eine Internetverbindung zum Spielen, und es wird auch In-Game-Käufe geben. Wir dürfen gespannt sein, was uns da erwartet!