EA holt die Sense raus: Project Cars ist nicht mehr

Die Project Cars-Serie, die Electronic Arts beim Kauf von Codemasters Anfang 2021 erworben hat, wird eingestellt.

Ruhe in Frieden, Project Cars

Codemasters hatte das geistige Eigentum sowie seinen Entwickler Slightly Mad Studios im Jahr 2019 erworben. In einer Erklärung sagte EA, dass es die Serie eingestellt hat, um “unseren Fokus in Bereichen zu priorisieren, in denen wir glauben, dass wir die stärkste Gelegenheit haben, Erlebnisse zu schaffen, die Fans lieben werden”. „Fans erwarten sich immer mehr“, sagte EA, „und daher erkennen wir die Notwendigkeit an, unsere Spiele über das reine Spiel hinaus weiterzuentwickeln”. Project Cars (2015) und seine Nachfolger, Teil zwei (2017) und auch Teil 3 (2020 – zu unserer Ankündigungs-News), waren alle Fahrsimulationen im Stile von Sonys Gran Turismo-, Microsofts Forza Motorsport-Serie oder EAs eigenem Need for Speed: Shift-Subfranchise. Dieses gibt es seit der PS3 übrigens nicht mehr.

In der Zwischenzeit hat Codemasters seiner F1-Serie einen Erzählmodus und Lifestyle-Funktionen hinzugefügt; Grid Legends einen Story-Modus mit Live-Action-Szenen im dokumentarischen Stil spendiert; und Need For Speed: Unbound, das am 2. Dezember erscheint, ist ein Action-Rennspiel voller Anpassungsoptionen, Street-Renn-Lifestyle und musikalischen Neuerungen. In seiner Erklärung sagte Electronic Arts, dass alle Entwickler, die noch an Project Cars arbeiten, in “geeignete” Rollen anderswo im Unternehmen versetzt würden. Was haltet ihr von dieser Ankündigung – seid ihr traurig, dass es kein neues Project Cars mehr geben wird?