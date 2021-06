E3 2021 The Great Ace Attorney Chronicles Gameplay-Video macht Lust auf mehr

In rund einem Monat geht es als Phoenix Wright wieder in den Gerichtssaal – als Vorbereitung auf das Release Ende Juli veröffentlichte Capcom im Zuge des E3 2021 Capcom-Showcases ein neues The Great Ace Attorney Chronicles Gameplay-Video, das euch einen guten Überblick über das Spiel vermittelt. Viel Spaß damit!

Was hat die Collection zu bieten?

Die Sammlung erzählt die Geschichte eines Vorfahren von Phoenix Wright, dem Hauptprotagonist der ikonischen Ace Attorney Gerichtssaal-Abenteuerserie. Ihr übernehmt in The Great Ace Attorney Chronicles die Rolle eines Verteidigers, der Beweise aufspürt und vor Gericht argumentiert, um eine gerechte Entscheidung zu gewährleisten. Mit neu aufgenommenen, englischen Stimmen enthält The Great Ace Attorney Chronicles die Spiele The Great Ace Attorney: Adventures und The Great Ace Attorney 2: Resolve, welche bisher ausschließlich in Japan erhältlich waren.