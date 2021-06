E3 2021: Genauer Death’s Door Release-Termin nun bekannt

Seit dem Reveal vor einigen Wochen ist es relativ ruhig geworden, bis Delvover im Rahmen der E3 2021 den Death’s Door Release-Termin überraschend verrät. Demnach wurde das Sommer-Releasefenster auf 20.7.2021 eingegrenzt.

Worum geht’s?

Death’s Door wirft euch in eine skurrile und kuriose Welt, in der Krähen für das Sammeln der Seelen der Toten zuständig sind. Sichel und Stempeluhr können auf Dauer ganz schön eintönig werden, aber es ist ein ehrlicher Brotkrumenerwerb für eine Krähe. Der Job wird jedoch quicklebendig, als eine den Krähen zugewiesene Seele gestohlen wird und ihr einen verzweifelten Dieb in ein Reich verfolgen müsst, das vom Tod bislang unberührt ist – wo Kreaturen weit über ihr Verfallsdatum hinaus gedeihen und vor Gier und Macht schier überquellen.

In der Welt hinter den Türen erkundet ihr ein Land voller verdrehter BewohnerInnen und zahlloser Geheimnisse und verleiht den seltsamen und wundervollen Charakteren, denen man auf dem Weg trifft, neue Hoffnung. Dabei nutzt und verbessert ihr Nahkampfwaffen, Pfeile und Magie, während ihr wahrlich kolossale Tyrannen mit ganz eigenen Geschichten und Motivationen aufspürt und besiegt.