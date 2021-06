E3 2021: Cineastisches Schwarz-Weiß-Abenteuer Trek To Yomi enthüllt

Neben Demon Throttle (Switch) und Wizard with a Gun (PC & Konsolen) kündigte Devolver mit Trek To Yomi einen überaus kreativ anmutenden Titel im feudalen Japan aus dem Hause Flying Wild Hog (unter anderem bekannt für die Shadow Warrior Reihe) auf der E3 2021 an. Was sich hiter dem Titel verbirgt, erfahrt ihr bei uns. Zudem gibt’s den Ankündigungstrailer.

Worum geht’s?

Ein junger Schwertkämpfer schwor seinem sterbenden Meister seine Stadt und die Menschen, die er liebt gegen alle Gefahren zu schützen. Im Angesicht einer Tragödie und immer noch an seine Pflicht gebunden muss der einsame Samurai eine Reise jenseits von Leben und Tod antreten und sich auf seinem weiteren Pfad sich selbst stellen.