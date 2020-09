E-Sports-Team Cloud9 kündigt EPOS als offiziellen Audiopartner an

Das Esports-Team Cloud9 verbündet sich mit EPOS, dem Hersteller von hochwertigen Audiolösungen. Mehr Infos zu diesem Schritt lest ihr hier!

Cloud9 ist kein unbeschriebenes Blatt, mit einem Sieg im LCS Spring Split, mehreren Siegen in Valorant sowie zuletzt dem 1. Platz bei der Rainbow Six-Meisterschaft in der Six August 2020 Major – North Division. Dieses Team kündigte EPOS, den weltweiten Pionier für High-End-Audiolösungen und -technologie, als offiziellen Audiopartner an. Ausgestattet mit Geräten von EPOS, die ein nahtloses Audioerlebnis bieten, freut sich Cloud9 darauf, das Potenzial der Geräte auszuschöpfen und für sich zu nutzen. EPOS ist ebenso keine unbekannte Größe im Esports. Mit Riot Games kooperierte EPOS als offizieller Audiopartner der Oceanic Pro League und ging mit SK Gaming Anfang des Jahres eine Partnerschaft ein.

Über die Kooperation von Cloud9 und EPOS

Die Leidenschaft für Leistung treibt EPOS an, hochmodernes Gaming-Equipment zu entwickeln, mit dem digitale Athleten auf höchstem Niveau performen können. Ganz gleich, ob man eine Einzelspieler-Kampagne in Angriff nimmt oder mit Freunden in einem Multiplayer-Match um den Sieg kämpft: EPOS bietet allen SpielerInnen das ultimative Gaming-Erlebnis. Im Rahmen des Sponsorings verpflichtet sich EPOS zur Bereitstellung von Entwicklungsstunden für die Zusammenarbeit bei Technologieinitiativen mit spezifischer Relevanz für Performance im Bereich Esports. Cloud9 scheint dafür der ideale Partner zu sein, was auch beide Parteien so hervorheben.

Jack Etienne, der CEO und Mitbegründer von Cloud9, kommentiert etwa: „Ich erkenne eine Menge von Cloud9 in EPOS wieder. Ihr Streben nach Exzellenz kennt keine Grenzen, und es ist klar, dass sie immer nach Innovationen suchen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sehen der nächsten Entwicklung unserer Performance mit Spannung entgegen.”

Maja Frølunde Sand-Grimnitz, Head of Global Marketing bei EPOS, sagt: „Bei EPOS haben wir uns zum Ziel gesetzt, durch leistungsstarke Audiolösungen menschliches Potenzial freizusetzen und Gaming in eine ganz neue Dimension zu heben. Wir freuen uns, mit einer angesehenen Esports-Organisation wie Cloud9 zusammenzuarbeiten. Als Unternehmen bringen wir 115 Jahre Erfahrung im Audiobereich in die Partnerschaft mit Cloud9 ein und wollen ihre Aktivitäten durch die Bereitstellung unserer hochmodernen Audiogeräte verbessern, um ein High-End-Audioerlebnis für alle Beteiligten zu gewährleisten.“