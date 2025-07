Dying Light: The Beast verschiebt sich geringfügig

Techland hat Dying Light: The Beast kurz vor dem Release um vier Wochen verschoben. Für die Qualität!

Warten auf Dying Light: The Beast

Das Spin-off wird nun am 19. September statt am 22. August veröffentlicht, gab der Entwickler bekannt. Laut Techland wird die kurze Verzögerung es ermöglichen, das Spiel weiter auf Hochglanz zu bringen. „Es war schon immer unser Ziel, Dying Light: The Beast zum besten Dying Light-Spiel zu machen, das wir je veröffentlicht haben. Um dieses Versprechen einzuhalten, haben wir die Entscheidung getroffen, das Veröffentlichungsdatum auf den 19. September 2025 zu verschieben, um zusätzliche Optimierungsarbeiten zu ermöglichen“, hieß es. „Wir verstehen, dass dies enttäuschend sein kann, aber unsere Erfahrung hat gezeigt, wie wichtig der erste Eindruck ist. Mit nur vier zusätzlichen Wochen können wir die letzten Details ansprechen, die den Unterschied zwischen gut und großartig ausmachen.“

Laut Techland werden die zusätzlichen vier Wochen es ermöglichen, Gameplay-Elemente zu verfeinern, die Klarheit der Benutzeroberfläche des Spiels zu überprüfen, die Qualität der Physik zu verbessern und Zwischensequenzen und Spieleranimationen zu optimieren. Der Zyniker in mir hält sich schon die Augen zu, denn viele Spiele in der Vergangenheit hatten so ihre liebe Not auf PC-Systemen. Dying Light: The Beast wird für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 und PS5 veröffentlicht. Der Titel wurde im letzten August angekündigt und war ursprünglich als Story-DLC für Dying Light 2 Stay Human geplant. „Aber nach zwei Jahren Arbeit hat sich seine Größe und sein Umfang so sehr verändert, dass es sich zu einem eigenständigen, in sich geschlossenen Erlebnis entwickelt hat“, so Techland. Anscheinend so ambitioniert, dass es noch ein paar Wochen braucht!