Dying Light 2 Entwicklertagebuch beleuchtet Fortbewegung und das Kampfsystem

Techland veröffentlichte im Rahmen der gamescom 2021 ein neues Dying Light 2 Entwicklertagebuch (Dying 2 Know), in dem ihr mehr über die Fortbewegung sowie das Kampfsystem erfahrt. Moderiert wird die Ausgabe von von Lead Game Designer Tymon Smektała und zum Drüberstreuen gibt es auch einen neuen Gameplay-Trailer.

Was erwartet euch im dritten Dying Light 2 Entwicklertagebuch?

Die dritte Episode beleuchtet die Fortbewegung in der Stadt, die dank komplexen Parkour-Mechaniken und realistischer Motion-Capture-Animationen sehr dynamisch ist. Die Spieler erhalten außerdem einen Einblick in das Kampfsystem, welches ein wesentlicher Bestandteil von Dying Light 2 Stay Human ist, und welches es erlaubt, Parkour-Moves in die Kämpfe zu integrieren. Zudem gewährt die Episode einen Blick auf die einsetzbaren in die Waffen und zeigt, wovon sich die Entwickler haben inspirieren lassen.