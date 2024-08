Dustborn ab sofort erhältlich (+Launch-Trailer)

Red Thread Games veröffentlichte heute das Singeplayer-Action-Adventure Dustborn von SPOTLIGHT by QUANTIC DREAM. Das Spiel ist ab sofort zu einem UVP von 29,99€ für PC, PS5, PS4 und Xbox erhältlich.

Was erwartet euch in Dustborn?

Bei Dustborn begebt ihr euch auf eine aufregende Reise durch eine alternative amerikanische Republik mit der Mission, ein geheimnisvolles Paket von der Westküste an die Ostküste zu bringen. Das Spiel erzählt eine interaktive Geschichte in einer von Comics inspirierten Welt, in der die Macht der Worte einzigartige Beziehungen formen und als sprachliches Arsenal gegen Feinde eingesetzt werden kann. Während Pax und ihre Crew durch dieses neu interpretierte Amerika reisen, besuchen sie zahlreiche ikonische Orte, erfüllen unerwartete Missionen und treffen auf eine Vielzahl von Charakteren – alle mit ihren eigenen Persönlichkeiten und Motiven – einige von ihnen können rekrutiert werden, um der Crew zu helfen, ihr endgültiges Ziel, Nova Scotia, zu erreichen.