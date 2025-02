Dungeons of Hinterberg: Ab März 2025 auch auf PlayStation!

Die mysteriöse, monsterbeladene Stadt in Österreich macht den Sprung zu einer neuen Plattform, da Dungeons of Hinterberg im März 2025 auf PlayStation erscheint.

Dungeons of Hinterberg auf PS5

Dungeons of Hinterberg kombiniert Action-RPG-Schlachten und Dungeons mit einem Lebenssimulator und reist auf der Suche nach Abenteuer und Entspannung in die Titelstadt. Magie ist in dem verschlafenen Dorf aufgetaucht, die Kreaturen der Dunkelheit mit sich bringt und eine abenteuerlustige Touristenwirtschaft schafft. Im Game schlüpft ihr in die Rolle von Luisa, einer Jurapraktikantin, die einen bizarren Urlaub in der Stadt erlebt. Denn sie muss gegen Monster kämpfen und kann mit den Einheimischen abhängen. So wie Persona gemischt mit The Legend of Zelda, und es liegt an euch, eine treffende Balance zwischen Kampf, Abenteuer und Sozialisierung zu finden. Im Test waren wir jedenfalls schon sehr angetan von diesem Game, seither wurde es nur noch besser!

Bald werden noch mehr in der Lage sein, einen eigenen Monsterjagdurlaub zu machen, da Microbird und Curve Games angekündigt haben, dass Dungeons of Hinterberg am 13. März 2025 für PlayStation erscheinen wird. Die PlayStation-Version wird alle Inhalte enthalten, die dem Spiel seit dem Start hinzugefügt wurden. Dazu gehört der New Game Plus-Modus sowie eine neue, geheime Bonus-Episode, die die Spieler aufspüren können. Es ist derzeit unklar, ob der Titel auf PlayStation Plus erscheinen wird, wenn man bedenkt, dass es am ersten Tag auf dem Xbox Game Pass veröffentlicht wurde. Es gibt auch kein Wort von einem Switch-Port, und mit der kommenden Nintendo Switch 2 im Jahr 2025 könnten die Entwickler es jedoch für das neue System aufheben.