Dungeon-RPG Labyrinth of Galleria: The Moon Society angekündigt

Gute Nachrichten für die Fans von Dungeon-RPGs – NIS America kündigte mit Labyrinth of Galleria: The Moon Society einen interessanten Genrevertreter für Anfang 2023 an.

Worum geht’s?

Am Rande der Stadt befindet sich ein verlassenes Herrenhaus welches der zentrale Sitz einer herrschaftlichen Länderei ist. In dem Herrenhaus verbergen sich zahlreiche wundersame Dinge, wie beispielsweise der Eingang zum dem geheimnisvollen Labyrinth von Galleria. Madame Marta, die Meisterhexe, hat den Spieler auftragt, eine loyale Brigade von animierten Puppenkriegern zusammenzustellen. Mit dieser Truppe begibt man sich in die unerforschten Tiefen des Labyrinths, um verzauberte Artefakte zu finden, die als Curios bekannt sind.

Erste Eindrücke aus dem Spiel serviert euch der folgende Ankündigungstrailer: