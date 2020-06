Dungeon of the Endless Box-Version ab 12.6.2020 erhältlich

Wild River veröffentlicht eine Dungeon of the Endless Box-Version am 12. Juni dieses Jahres für die Nintendo Switch sowie die PlayStation 4. Was diese zu bieten hat, erfahrt ihr hier.

Inhalt der Dungeon of the Endless Box-Version

Laut dem Packshot sind ein Schlüsselanhänger, ein Artbook sowie 4-DLC-Packs enthalten.

Wir haben den Titel bereits getestet und unser Fazit lautet:

Keine Frage: ein roguelike Towerdefense Dungeoncrawler mit RPG-Elementen wird nicht jeder Spielerin oder jedem Spieler zusagen. Dank einem hervorragend umgesetzten Gameplay-Loop, abwechslungsreicher Auswahl an Ausrüstung, Bauelementen, Gegnern, Charakteren und sogar verschiedenen Rettungskapseln, die verschiedene Vorteile zu Beginn eines neuen Spiels bringen, ist Dungeon of the Endless ein Spiel, das einen packt und so schnell nicht wieder loslässt. Auch die Adaption auf die tragbare Nintendo Switch ist sowohl in Steuerung als auch Optik hervorragend gelungen, sodass die großartigen Pixel-Helden und Environments auf dem kleinen und großen Screen beeindrucken können.

Immer für ein neues Spiel oder „one more Level“ gut, beenden wir diese Review nun. Denn es gilt Räume zu öffnen, Towers zu bauen, Monster zu besiegen, Level zu bezwingen.

Den vollständigen Test samt Wertung findet ihr hier.