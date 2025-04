Dune: Awakening verzögert sich: Überlebens-MMO erscheint am 10. Juni 2025

Das Survival-MMO Dune: Awakening hat sich leicht verzögert und wird nun statt im Mai erst drei Wochen später, am 10. Juni, erscheinen. Lest mehr!

Über Dune: Awakening

„Dune: Awakening ist ein Spiel, das ein Biest ist“, schrieb Funcom. „Dies ist Multiplayer-Überleben in großem Maßstab, und wir machen Gameplay und technische Fortschritte, die es in diesem Genre noch nie gab. Wir wollen sicherstellen, dass wir die Landung gut hinbekommen.“ Die Verzögerung kommt inmitten einer anhaltenden „persistenten geschlossenen Beta“, von der Funcom in den Wochen vor dem Spiel „unschätzbares“ Feedback von Testern erhalten hat – und die Entscheidung, es um einige Wochen zu verzögern, veranlasst hat. „Wir haben einen sehr aktiven Discord mit unseren Beta-Testern, bei dem unsere Entwickler direkt mit ihnen interagieren können, um sicherzustellen, dass wir gemeinsam Dune: Awakening zu einem besseren Spiel machen“, schrieb Funcom.

„Dank dieses Prozesses sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir mit etwas mehr Zeit zum Entwickeln auf viel mehr Feedback reagieren können, von dem wir wissen, dass es für unsere Beta-Tester wichtig ist.“ Die Verschiebung auf den 10. Juni bedeutet für die fünftägige „Vorlaufphase“, die in den Deluxe- und Ultimate-Editionen nun ab dem 5. Juni angeboten wird. Auf der anderen Seite sagte Funcom, dass die Juni-Veröffentlichung es ermöglichen wird, irgendwann im Mai ein „groß angelegtes Beta-Wochenende“ abzuhalten, was noch mehr Fans die Möglichkeit bietet, es vor der Veröffentlichung auszuprobieren. Details darüber werden in Kürze veröffentlicht. Der aktuelle Stand des Kampfs des Spiels wurde übrigens vorab in einem Livestream gezeigt – hier ist er für euch: