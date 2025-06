Du Lac et Du Parc Grand Resort erhält GSTC-Zertifizierung: Ein Meilenstein für nachhaltigen Tourismus am Gardasee

Das Du Lac et Du Parc Grand Resort wurde vom Global Sustainable

Tourism Council (GSTC) offiziell zertifiziert. Die Auszeichnung gilt als weltweit maßgeblicher Standard im Bereich des nachhaltigen Tourismus und bescheinigt dem Resort ein umfassend nachhaltiges Management auf ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Ebene.

Die GSTC-Zertifizierung basiert auf einem internationalen Kriterienkatalog, der unter anderem Energie- und Wassermanagement, Abfallvermeidung, Biodiversitätsschutz, faire Arbeitsbedingungen sowie kulturelle Sensibilität bewertet. Um den Anforderungen gerecht zu werden, hat das Resort in den vergangenen Monaten eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt und bestehende Abläufe konsequent an Nachhaltigkeitszielen ausgerichtet.

Ein zentrales Anliegen war die Optimierung der betrieblichen Prozesse zur Reduzierung von Energieverbrauch und Ressourcennutzung. Darüber hinaus wurde der angrenzende Naturpark gezielt gepflegt und geschützt, um die Artenvielfalt zu erhalten und naturnahe Erholung für Gäste zu ermöglichen. Auch in der Lieferkette setzt das Resort auf Nachhaltigkeit: Durch die enge Zusammenarbeit mit regionalen Produzenten werden lokale Wirtschaftskreisläufe gestärkt und Transportwege verkürzt.

Neben ökologischen Zielen legt das Du Lac et Du Parc Grand Resort besonderen Wert auf soziale Verantwortung. Die interne Unternehmenskultur ist auf Fairness und gegenseitigen Respekt ausgerichtet, während Gäste aktiv für einen umweltbewussten Aufenthalt sensibilisiert werden. Ziel ist es, Nachhaltigkeit nicht nur in technischen oder betrieblichen Aspekten zu verankern, sondern als gelebte Haltung in allen Bereichen des Resorts zu etablieren.

Mit der GSTC-Zertifizierung unterstreicht das Resort seine Rolle als Vorreiter für verantwortungsvollen Tourismus im Garda Trentino. Die Einführung eines Ethikkodexes sowie eines umfassenden Nachhaltigkeitsplans mit klar definierten Zielen zeigt, dass das Engagement über formale Standards hinausgeht. Nachhaltigkeit wird hier nicht als einmaliges Projekt verstanden, sondern als kontinuierlicher Prozess, der dauerhaft weiterentwickelt wird.