Dreame Z40 Station Test: Premium-Reinigung mit allem Zubehör

Die Reinigungsstation des Geräts hat einen Mechanismus für die automatische Leerung, der die Staubentsorgung ohne manuellen Aufwand auf Knopfdruck ermöglicht. Allerdings speichert der 3 Liter große Staubbeutel den Staub für bis zu 100 Tage. Das bedeutet, dass ihr hier nicht ständig selbst aktiv werden müsst. Auch Allergie-Belastete dürfen sich freuen: Die Station hat eine zu 99,9 % antibakterielle Wirkung im Ultra-Modus und gewährleistet die nötige Hygiene bei längerer Lagerung. Der Staubsauger wird an der Station automatisch geladen. Klingt gut soweit, also packen wir den Dreame Z40 Station doch mal aus!

So sieht alles aus

Der Dreame Z40 Station macht bereits beim ersten Auspacken einen hochwertigen Eindruck. Das Gerät ist in modernem Schwarz-Grau gehalten und überzeugt durch seine solide Verarbeitung. Mit einem Gewicht von etwa 2,2 kg (ohne Zubehör) ist der Staubsauger selbst für längere Reinigungssessions noch gut handhabbar, auch wenn er nicht zu den leichtesten seiner Art zählt. Beim Auspacken wird hier schnell klar: Es gibt so viele Aufsätze und Möglichkeiten, dass ihr für tatsächlich jede Art von Verschmutzung eine Reinigungsmöglichkeit habt! Die zugehörige Reinigungsstation ist kompakt gestaltet und fügt sich dank ihres dezenten Designs gut in moderne Wohnumgebungen ein. Das Material ist durchweg hochwertig – hier wurde nicht an Kunststoffqualität gespart. Alle Anschlüsse und Verbindungsstellen wirken robust und langlebig, was für ein Gerät dieser Preisklasse aber auch zu erwarten ist.

Habt ihr schlussendlich alles aufgebaut, geht es dann auch langsam ans Eingemachte. Ein Highlight des Z40 Station ist zweifellos die mitgelieferte Reinigungsstation. Diese automatisiert einen der lästigsten Aspekte der Hausarbeit: die Staubentsorgung. Nach jeder Reinigungssession stellt man den Staubsauger einfach auf die Station, und der gesammelte Schmutz wird automatisch in den integrierten Staubbeutel gesaugt. Mit dem großzügigen 3-Liter-Fassungsvermögen des Staubbeutels müssen wir laut Hersteller erst nach etwa 100 Tagen an einen Wechsel denken – basierend auf einer dreimal wöchentlichen Nutzung. In unseren Tests zeigte sich die Absaugfunktion als sehr effektiv und nahezu vollständig, selbst bei feinem Hausstaub und Tierhaaren. Die Station verfügt zudem über eine antibakterielle Funktion im Ultra-Modus, die laut Herstellerangaben 99,9% der Bakterien eliminiert. Das ist wunderbar und ein starkes Argument!

Dreame Z40 Station im Praxistest

Der Dreame Z40 Station überzeugt mit seiner TurboMotor-Technologie, die eine beeindruckende Saugkraft von 310 AW bei einer Drehzahl von 150.000 Umdrehungen pro Minute erzeugt. In meinem Praxistest zeigte sich diese Power deutlich: Selbst hartnäckige Verschmutzungen auf verschiedenen Böden – von Hartböden bis hin zu hochflorigen Teppichen – wurden zuverlässig entfernt. Besonders hervorzuheben ist das Doppelakku-System. Neben dem im Gerät installierten 3,2 Ah Akku liegt ein weiterer 2,5 Ah Akku bei, der eine Gesamtlaufzeit von bis zu 160 Minuten im Eco-Modus ermöglicht. In der Praxis erreichte ich im Auto-Modus, der je nach erkanntem Verschmutzungsgrad die Saugleistung anpasst, immer noch solide 90 Minuten mit dem Hauptakku. Nach einem Akkuwechsel kamen weitere 70 Minuten hinzu – mehr als genug für die gründliche Reinigung auch großer Wohnflächen. Die intelligente Schmutzerkennung funktioniert im Test überraschend gut. Der Staubsauger erkennt unterschiedliche Verschmutzungsgrade und zeigt diese auf dem Display in drei Farben an: Rot für starke, Orange für mittlere und Grün für leichte Verschmutzungen.

Gleichzeitig passt das Gerät basierend auf dieser Erkennung die Saugleistung automatisch an, was sowohl die Reinigungseffizienz als auch die Akkulaufzeit optimiert. Eine der innovativsten Funktionen des Dreame Z40 Station ist die CelesTect-Technologie. Die Multi-Bürste ist mit einer speziellen Blaulichtausleuchtung ausgestattet, die einen Winkel von 140 Grad abdeckt. Diese macht auch feinsten Staub und kleinste Schmutzpartikel sichtbar, die für das bloße Auge normalerweise unsichtbar wären. In der Praxis erweist sich diese Funktion als äußerst nützlich, insbesondere bei der Reinigung von hellen Böden, auf denen Staub leicht übersehen wird. Die verbesserte Sichtbarkeit erhöht die Effizienz der Reinigung deutlich, da man gezielter vorgehen kann. Kombiniert mit der integrierten weichen Walze und der Multi-Oberflächenbürste werden verschiedenste Oberflächen und Kanten gründlich gereinigt, ohne dass sich Haare in der Bürste verheddern. Ihr seht schon: Dieser Allrounder lässt im Reinigungsalltag tatsächlich keine Wünsche offen. Denn nicht nur die Basics werden gemeistert, auch Spezialitäten liefert das Produkt.

Von der Pflicht zur Kür

Der Dreame Z40 Station geht über die Funktionalität eines gewöhnlichen Akkustaubsaugers hinaus und bietet zusätzlich eine Nasswischfunktion. Der rotierende Sprüh-Wischmopp mit integriertem 200-ml-Wassertank behandelt den Boden vor, indem er Wasser auf hartnäckige Flecken sprüht. In unserem Test zeigte sich, dass dieser Aufsatz zwar keine vollwertige Alternative zu einem dedizierten Wischsauger darstellt, aber dennoch eine willkommene Ergänzung für die schnelle Zwischenreinigung ist. Die rotierenden Wischmopps entfernen leichte bis mittlere Verschmutzungen zuverlässig und hinterlassen den Boden angenehm frisch. Wer öfters über die Verschmutzung fährt, erzielt auch bessere Ergebnisse – das verwundert niemanden. Besonders beeindruckt hat mich das Fellpflegetool, das speziell für Haushalte mit Haustieren entwickelt wurde. Es nimmt lose Tierhaare durch sanftes Kämmen auf, eine Funktion, die im Test überzeugte. Habt ihr Tiere zu Hause, werdet ihr diese Spezialbürste zu schätzen wissen, da sie Haare effektiv entfernt, ohne das Tier zu beunruhigen oder zu verletzen.

Die Geräuschentwicklung hält sich zudem in Grenzen, das ist ein weiterer Pluspunkt. Das LCD-Display des Z40 Station bietet eine intuitive Bedienung und zeigt alle wichtigen Informationen auf einen Blick: den aktuellen Akkustand, den gewählten Reinigungsmodus und den erkannten Verschmutzungsgrad. Seine Anzeige ist auch bei Sonnenlicht gut ablesbar und reagiert verzögerungsfrei auf Eingaben. Die verschiedenen Aufsätze lassen sich leicht wechseln, und das knickbare Saugrohr ermöglicht die Reinigung unter niedrigen Möbeln, ohne dass man sich recht bücken muss. Der Flex-Adapter bietet zusätzliche Flexibilität bei schwer erreichbaren Stellen. In der alltäglichen Nutzung überzeugt der vielseitige Sauger durch sein durchdachtes Bedienkonzept. Die feststellbare Power-Taste erspart das dauerhafte Drücken während längerer Reinigungssessions, und die verschiedenen Modi lassen sich einfach über die Tasten am Handgriff umschalten. Gemeinsam mit der automatisierten Absaugung und Reinigung auf der Station kommt man auch als unerfahrene Person schnell zum Zen-Gefühl der Sauberkeit!

Z40 Station: Ausstattung und Technik

Der Dreame Z40 Station kommt mit einer beeindruckenden Liste an technischen Spezifikationen. Die maximale Saugleistung wird mit 310 AW angegeben, und die Motorleistung beträgt stolze 855 Watt. Ein HEPA H14-Filter sorgt für eine 99,99 % Filterleistung bei Partikeln ≥0,1 µm – perfekt für alle, die mit Allergien zu kämpfen haben. Sein Doppel-Akku-System versorgt den Sauger mit bis zu 160 Minuten Laufzeit, während der TurboMotor-Antrieb mit bis zu 150.000 Umdrehungen pro Minute arbeitet. Geladen wird der Sauger binnen vier Stunden, das sollte im Alltag vollkommen in Ordnung sein. Die maximale Lautstärke wird mit 89 dB(A) angegeben, diese wird aber im Automatik-Modus so gut wie nie erreicht.

Damit ihr seht, wie schmutzig es gerade ist, gibt es ein LCD-Display zur Anzeige verschiedener Geräteinformationen auf dem Produkt. Der Lieferumfang ist äußerst umfangreich und lässt kaum Wünsche offen. Neben dem Hauptgerät und der Reinigungsstation sind im Paket enthalten: zwei Akkus (3,2 Ah und 2,5 Ah), ein Verlängerungsschlauch, ein knickbares Saugrohr, diverse Aufsätze wie eine Mini-Elektrobürste, ein Fellpflegetool, ein rotierender Sprüh-Wischmopp mit Wassertank (200 ml) sowie mehrere Wischpads. Die Abmessungen des Saugers betragen 333 x 320 x 1288 mm bei einem Eigengewicht von 2,2 Kilogramm. Der Staubbeutel fasst drei Liter und muss etwa alle drei Monate gewechselt werden.