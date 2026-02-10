Dreame veranstaltet Sale rund um den Valentinstag

Liebe liegt in der Luft – und perfektes Styling gleich mit! Pünktlich zum Valentinstag bietet Dreame ansehnliche Rabatte.

Mehr zum Dreame-Valentinstags-Sale

So gibt es auf ausgewählte Haarstyling-Produkte attraktive Preisvorteile von bis zu 70,- Euro. Ob luxuriöses Multistyling, kompaktes Reise-Tool oder leistungsstarker Haartrockner: Die Valentinsangebote vereinen Technik, Design und Alltagstauglichkeit – ideal zum Verschenken oder Selbst-Verwöhnen.

AirStyle Pro – Salon-Feeling daheim

Mit dem AirStyle Pro bringt Dreame professionelle Styling-Ergebnisse in die eigenen vier Wände. Sieben individuell anpassbare Aufsätze ermöglichen Looks wie frisch vom Friseur – ganz gleich, ob glatt, voluminös oder lockig. Ein schneller, konzentrierter Luftstrom sorgt für effizientes Styling bei reduzierter Hitzeeinwirkung, während die One-Touch-Kaltluftfunktion den Look zuverlässig fixiert. Dank seines leichten Designs von nur 390 Gramm liegt der AirStyle Pro angenehm in der Hand – auch bei längeren Styling-Sessions.

Normalpreis: 299,- Euro

Aktionspreis: 229,- Euro

gültig bis 15. Februar

Pocket Pro – Großes Styling im kompakten Format

Der Pocket Pro beweist, dass starke Leistung nicht viel Platz braucht. Mit einem kompakten 50-mm-Gehäuse und nur 300 Gramm Gewicht lässt sich der Haartrockner zusammenklappen und flexibel formen – ideal für Reisen oder Styling unterwegs. Verschiedene Aufsätze ermöglichen glatte Looks, natürliche Locken oder definierte Wellen. Der Hochgeschwindigkeitsmotor mit 110.000 U/min trocknet kurzes Haar in nur 40 Sekunden, während 300 Millionen negative Ionen für glänzendes, geschmeidiges Haar sorgen. Dank NTC-Thermistor und Mikroprozessor bleibt die Temperatur unter 57 °C – für ein sicheres Styling, das leise überzeugt: Der Geräuschpegel liegt unter 60 dB.

Normalpreis: 169,- Euro

Aktionspreis: 149,- Euro

gültig bis 14. Februar

Glory Combo – kraftvoll, leise und leicht

Die Glory Combo kombiniert hohe Leistung mit komfortabler Bedienung. Der Motor mit 110.000 U/min erzeugt eine Luftgeschwindigkeit von 70 m/s und trocknet schulterlanges Haar in nur zwei Minuten. Vier Temperatureinstellungen und zwei Geschwindigkeiten bieten maximale Flexibilität – vom Kaltluftmodus bis zum konstanten 57-°C-Modus mit NTC-Sensor. 300 Millionen Anionen pro Kubikzentimeter helfen, die Haarstruktur zu glätten und Feuchtigkeit zu bewahren. Mit nur 345 Gramm Gewicht und einem angenehm leisen Betrieb von unter 58 dB ist der Glory Combo ein leistungsstarker Begleiter für den Alltag – leise, leicht und effizient.

Normalpreis: 99,- Euro

Aktionspreis: 69,- Euro

gültig bis 22. Februar

Ob als Geschenk für einen Lieblingsmenschen oder als kleine Liebeserklärung an sich selbst: Die Valentinsangebote von Dreame zeigen, dass wahre Liebe manchmal einfach gut gestylt daherkommt!