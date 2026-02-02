Dreame steigt mit dem 4K-Mini-LED S100 ins TV-Geschäft ein

Dreame, der bekannte Hersteller von Saugrobotern und Haushaltsgeräten, kapert mit dem Mini-LED 4K TV S100 den Fernseher-Markt.

Das 65-Zoll-Modell (65S100) wird schon ab dem 5. Februar 2026 in Deutschland verfügbar sein, mit einem Launch-Rabatt von 300,- Euro bis März. Der TV wurde bereits auf der IFA 2025 vorgestellt und ergänzt Dreames Portfolio um smarte Unterhaltungselektronik. Er kommt zunächst in 65 Zoll, später auch in 55, 75 und 86 Zoll zur Auswahl. Zum Marktstart lockt ein exklusives Angebot, das den Einstieg in die Mittelklasse attraktiv macht, die oben erwähnten 300,- Euro Rabatt sowie eine kostenlose Fünf-Jahres-Garantie sind dabei. Das Gerät nutzt 4K UHD (3840 x 2160) mit QLED und Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung für eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 Nits beim HDR-Genuss (typisch 400 Nits beim 65-Zoll-Modell).

Es unterstützt bis 144 Hz Bildrate, HDR10+, Dolby Vision, HLG und Gaming-Features wie VRR. Das macht das Gerät nahezu perfekt für Nutzer mit Gaming-Setup zwischen PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch-Konsolen. Natürlich gibt es auch KI-Optimierungen und sonstige Einstellungsmöglichkeiten. Wichtig: Der Quad-Core A73-Prozessor mit Mali G52 GPU, 3 GB RAM und 32 GB Speicher sorgt für ein flüssiges Google TV-Erlebnis. Integriert ist eine Soundbar mit 4.1.2-Kanal, 11 Treibern (inklusive 4 nach oben), 70 W Leistung, Dolby Atmos und KI-Sound-Tuner für ein 270° umfassendes Klangfeld. Das macht externe Systeme oft überflüssig und hebt den TV in der Mittelklasse ab. Zur Seite geht’s hier!