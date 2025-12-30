Dreame SF25 Speisereste-Entsorger im Test: Heimlich, still und leise

Der Hersteller ist dabei besonders stolz auf das sogenannte Trion-Dreiklingensystem, das als „kraftvolles Zermahlen“ funktioniert, auf einen Aktivkohlefilter zur Geruchskontrolle und auf die automatische Reinigung bei hoher Temperatur mit einer Nano-Keramik-Beschichtung in der Aluminiumkammer. Mit nur 19,4 Zentimetern Breite ist der SF25 kompakt – deutlich kleiner als viele andere Kompostiergeräte auf dem Markt – und bietet dabei für eine drei- oder vierköpfige Familie vollkommen ausreichend Platz für Speisereste einer kompletten Woche. Der Dreame SF25 wirkt dabei fast wie ein stilles revolutionäres Versprechen: Weniger Abfall, weniger Müll, weniger Geruch – und das alles in der eigenen Küche. Packen wir das Produkt erst einmal aus!

Denn der Dreame SF25 Speisereste-Entsorger verspricht, Bio-Müll in wertvolle Komposterde umzuwandeln – und das alles geruchsfrei, leise und in kompakten Abmessungen. Aber ist das Gerät tatsächlich so alltagstauglich, wie der chinesische Hersteller behauptet? Das Dreame-Produkt ist ein moderner Küchenhelfer, der sich auf der offiziellen Website von Dreame selbst mit dem Feature „kraftvolles Zermahlen bei hoher Temperatur“ mit Geruchsverhinderung und großem Fassungsvolumen bewirbt. Aber es geht um weit mehr als nur um zerkleinerte Abfälle: Dieses Gerät trocknet Speisereste, zermahlt sie zu feinem Pulver und konvertiert damit das typischerweise eklige Bio-Müll-Problem in ein praktisches, hygienisches Kompostat.

Nachhaltiges Kochen ist eine Sache, die Speisereste danach zu bewältigen allerdings eine ganz andere. Der Dreame SF25 Speisereste-Entsorger schafft Abhilfe! Er ist Teil der Dreame Haushalts-Initiative, zu der auch die Tasti Heißluftfritteuse ( zu unserem Testbericht ) gehört.

Ausgepackt, eingesteckt, los geht’s

Beim Auspacken wird sofort klar, dass hier ein durchdachtes Produkt zum Vorschein kommt. Der Dreame SF25 wirkt bereits in der Verpackung hochwertig und kompakt. Nach dem Auspacken offenbaren sich alle notwendigen Komponenten: Das Hauptgerät, die Bedienungsanleitung und das Stromkabel. Der Aufbau ist denkbar einfach – man muss das Gerät lediglich an einer geeigneten Stelle in der Nähe einer Steckdose positionieren, den Trocknungsbehälter (ein robuster Kübel) einsetzen und schon geht es los. Besonders hervorzuheben ist, dass man dabei kein technisches Vorwissen benötigt. Selbst wenn man noch nie ein solches Gerät benutzt hat, führt die mitgelieferte Bedienungsanleitung Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme.

Die erste praktische Aktion im Gerät erfolgt nach einfachem Einschalten und Drücken des Startknopfes. Das Trion-Dreiklingensystem beginnt zu arbeiten, und man hört bereits das erste bemerkenswerte Merkmal dieses Geräts – es ist wirklich außergewöhnlich leise. Mit nur 27 Dezibel bei kleinster Leistung (nach Angabe eines Drittparteilabors) läuft der SF25 Speisereste-Entsorger praktisch flüsterleise. Das ist vergleichbar mit der Lautstärke eines leisen Raums, und wer diesen Wert hört, vermutet Marketing-Magie. Aber das Produkt ist tatsächlich so leise. Das bedeutet auch, dass man es tagsüber und nachts nutzen kann, ohne Nachbarn zu verärgern oder den eigenen Schlaf zu stören. Das ist bei Laufzeiten von mehreren Stunden auch sehr gut so!

Speisereste werden entsorgt

Die erste großangelegte Müllkomprimierung mit dem Dreame SF25 offenbarte die tatsächlichen Stärken dieses Geräts. Die vierköpfige Familie begann damit, Speisereste zu sammeln: Bananen-, Orangen- und Mandarinenschalen, Gemüseverschnitt, Kartoffelschalen, Kaffeesatz, Brokkoli-Strünke und mehr landeten im Eimer. Wichtig ist: Hier dürfen nur weiche Abfälle rein, Kerne und Knochen sollten nicht ins Gerät. Das Verarbeiten dieser Abfälle durch den Speisereste-Entsorger war dabei sehr unauffällig. Das Gerät nimmt die unterschiedlichsten Speisereste an, ohne zu blockieren oder zu stecken zu bleiben – besonders beeindruckend war die mühelose Verarbeitung von fasrig-zähen Materialien wie Sellerie oder Mais. Der Behälter fasst 2,5 Liter, was sich nach einer Woche für eine durchschnittliche Familie als perfekte Größe erwies. Die tatsächliche Verarbeitung nach dem Drücken des Startknopfes beginnt dann nahezu geräuschlos: Das Gerät trocknet die Speisereste zunächst bei hoher Temperatur – etwa sechs Stunden für eine volle 2,5-Liter-Ladung – und mahlt sie dann zu feinem Pulver. Das Endergebnis ist wirklich beeindruckend: Aus einem glitschigen Berg an Speiseabfall wird nach wenigen Stunden trockenes, feines Kompostpulver, das völlig geruchsfrei ist.

Man öffnet die Kammer, riecht absolut nichts, und kann den Kompost direkt in den Garten oder sonstige Blumentöpfe streuen. Der psychologische Effekt dieses Prozesses sollte nicht unterschätzt werden – es fühlt sich an, als würde man die Natur selbst wiederherstellen, statt einfach Müll zu produzieren. Besonders für Familien, die ohnehin gerne gärtnern und mit Kompost arbeiten, ist das ein echter Gewinn. Beim regelmäßigen Einsatz offenbarte sich dabei ein durchdachtes User-Experience-Design: Man gewöhnt sich schnell an die Routinen, und nach wenigen Wochen lädt man den SF25 praktisch automatisch mit seinen Speiseresten, startet den Zyklus und vergisst ihn anschließend, bis er fertig ist. Er piept übrigens auch nicht, wenn ihr ihn stumm schaltet, das ist sehr positiv! Der mitgelieferte Aktivkohlefilter verhindert zuverlässig, dass Geruchsmoleküle (der Hersteller gibt an, dass der Filter Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Trimethylamin, Styrol, Schwefelkohlenstoff und weitere Geruchsstoffe absorbiert) aus der Kammer nach außen dringen. Auch bei Tests mit besonders riechintensivem Material – beispielsweise Fischresten oder Schimmelansätze – funktionierte die Geruchsunterbindung jederzeit einwandfrei.

Der Dreame SF25 im Alltag

Wenn ihr erst einmal einen Platz für den kompakten Speisereste-Entsorger gefunden habt, seid ihr schon so gut wie sicher. Denn mit seinen schlanken Abmessungen von 19,4 x 30,5 x 37,7 cm (B x H x T) passt er schnell mal wo rein, er ist kein klobiges Gerät, das die Küche optisch dominiert. Der Entsorger ist ein Top-Loader, sprich, ihr befüllt ihn von oben, dementsprechend braucht ihr da Platz für den fast 30 cm hohen Trockenbehälter-Kübel. Mit nur 27 dB(A) im Minimumbetrieb ist der Dreame SF25 das mit Abstand leiseste Gerät dieser Kategorie auf dem Markt. Man kann damit live fernsehen, ein Telefonat führen oder auch daneben stehen, ohne dass es stört. Das ist nicht nur praktisch, sondern wertet auch den subjektiven Alltag erheblich auf – Küchengeräte, die ständig Lärm verursachen, sind ein unterschätztes Stress-Element in modernen Haushalten.

Das dritte Highlight ist die Ergonomie bei der Bedienung. Der Dreame SF25 ist so intuitiv zu bedienen, dass selbst technologisch weniger versierte Familienmitglieder damit sofort zurechtkommen. Es gibt keine komplizierten Menüs, keine Vorwahl verschiedener Modi – man füllt, man startet, und das Gerät macht seinen Job. Und: Mit 33,6 kWh pro Monat beim Betrieb mit zwei Trocknungs- und Mahlzyklen täglich (nach den Angaben des Herstellers) ist der Stromverbrauch überraschend moderat. Das ist deutlich effizienter als viele alternative Kompostierungsmethoden. Selbst die Reinigung ist sehr einfach, denn ihr müsst nur den Eimer bis zur Hälfte mit Wasser befüllen und dann den Reinigungsknopf drücken. Und wenn es doch mal zu riechen anfängt (vermutlich eine Sache von einem halben Jahr bei Vielnutzung), nehmt ihr den Filterkasten und wascht ihn oder tauscht die Aktivkohle.

Das ist aufgefallen

Auch, wenn die grundlegende Steuerung des Produkts sehr einfach gehalten ist, so ist es mir unverständlich, dass die Zusatzfunktionen wie Sprachänderung (weg vom Standard-Englisch), das Stummschalten des Geräts oder auch die Kindersicherung so gestaltet wurde. Anstatt weitere Knöpfe beim Touchfeld zu gestalten, müsst ihr jeweils zwei andere Tasten gemeinsam halten, um die drei Features zu verwenden. Welche das sind, steht in der mitgelieferten Anleitung, aber intuitiv ist das beileibe nicht. Und die Kindersicherung, ein an sich lobenswertes Feature, kann nur auf diese Weise ein- und ausgeschaltet werden. So weit, so gut, aber hätte es da nicht eine naheliegendere Lösung gegeben, etwa einen kleinen Schalter auf der Rückseite oder Ähnliches?

Abgesehen davon macht das Dreame-Gerät alles richtig, es kann sich mit seiner beigen Farbe hervorragend in eine Küchenoptik einfügen oder auf Wunsch auch komplett versteckt werden. Sein Gewicht von knapp 8 kg macht ihn nicht gerade ultramobil, aber dennoch lässt sich das Teil schon von A nach B bewegen. Das durchsichtige runde Lichtfenster vermindert das Beschlagen für eine klare Sicht auf die Abfälle, und das LED-Display zeigt die verbleibende Zeit in Echtzeit an, damit ihr den Vorgang mit einem Blick einsehen könnt. Es wird kein fettiges oder organisches Schmutzwasser entsorgt, somit ist das Produkt auch für Suppenreste und. Die Rückstände sind zur direkten Kompostierung geeignet, das macht Freude sowohl in einer Wohnung wie auch in einem Haus!

Technische Daten zum Produkt

Die wesentlichen technischen Spezifikationen des Dreame SF25 lauten wie folgt: Das Gerät verfügt über das bereits erwähnte Trion-Dreiklingensystem als Kernkomponente des Mahlprozesses. Die Fassungskapazität des Trocknungsbehälters beträgt 2,5 Liter. Der Trocknungs- und Mahlprozess dauert etwa sechs Stunden für eine volle Ladung (laut Herstellerangabe können 90 Prozent des Volumens in sechs Stunden verarbeitet werden). Die Lautstärke bei kleinster Leistung liegt bei 27 dB(A), gemessen mit einer Entfernung von einem Meter vom Gerät. Das Gerät wiegt etwa acht Kilogramm mitsamt dem Behälter und hat Abmessungen von 194 × 305 × 377 mm (B x H x T).

Die Aluminiumkammer mit Nano-Keramik-Beschichtung bietet automatische Hochtemperatur-Reinigung. Der fest eingebaute Aktivkohlefilter kann ausgespült werden und hat eine Standardlebensdauer von sechs Monaten, die sich durch einmaliges Ausspülen auf bis zu acht Monate verlängern lässt. Der durchschnittliche Stromverbrauch wird vom Hersteller mit 33,6 kWh pro Monat bei zwei Trocknungs- und Mahlzyklen täglich angegeben. Das entspricht bei durchschnittlichen Strompreisen etwa 10-12 Euro pro Monat – ein überraschend moderater Verbrauch für die Leistung. Die Einrichtung ist unkompliziert und erfordert keine speziellen technischen Kenntnisse.