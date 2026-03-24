Dreame L50s Pro Ultra: Flaggschiff-Technologie für unter 750 Euro

Gute Nachrichten für alle, die bei der Bodenreinigung keine Kompromisse eingehen wollen, aber ein Auge auf das Budget werfen: Dreame Technology hat heute in Berlin die neue L50-Serie offiziell vorgestellt. Die Nachfolger des beliebten L40-Modells, der L50s Pro Ultra und der L50 Ultra AE, bringen Premium-Features in eure Haushalte, die bisher deutlich teureren Geräten vorbehalten waren. Ihr könnt euch auf eine Kombination aus extremer Saugkraft, intelligenter Hindernisbewältigung und einer fast vollständig automatisierten Wartung freuen.

Maximale Power gegen Tierhaare und Schmutz

Das Herzstück der Serie ist der L50s Pro Ultra. Mit einer enormen Vormax-Saugkraft von 30.000 Pa saugt das Gerät vom feinsten Staubkorn bis hin zu größeren Partikeln alles auf, was auf euren Böden landet. Besonders Haustierbesitzer:innen dürften aufhorchen: Die neue HyperStream DuoBrush ist so konstruiert, dass sie Haare bis zu einer Länge von 30 cm rückstandslos entfernt, ohne dass sich diese in den Bürsten verheddern. Dank des Doppelbürstensystems aus Gummi und Borsten dürft ihr eine gründliche Reinigung auf allen Bodenbelägen erwarten, während die Geräuschentwicklung gleichzeitig angenehm niedrig bleibt.

Intelligente Wischanlagen und Kletterkünstler

Auch beim Wischen setzt Dreame neue Maßstäbe. Die ThermoHub-Technologie reinigt die Wischpads der Basisstation mit 100 °C heißem Wasser, wodurch selbst hartnäckige Fett- und Ölrückstände gelöst werden. Damit ihr euch um Ecken und Kanten keine Sorgen machen müsst, kommen die Dual-Flex-Arme zum Einsatz. Die Seitenbürste und die Mopps fahren automatisch aus, um selbst unter Schränken oder in engen Nischen eine fast hundertprozentige Abdeckung zu erreichen. Ein echtes Highlight für Altbauwohnungen oder Räume mit hohen Schwellen ist das EasyLeap-System. Durch zusätzliche Kletterelemente an den Rädern können die Roboter Hindernisse von bis zu 4 cm Höhe überwinden.