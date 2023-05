dreame Hair Glory Test: 300 Millionen Platin-Anionen für ein Halleluja

dreame ist vielen von euch vermutlich ein Begriff wenn es um Saugroboter, Nass-/Trockensauger oder tragbare Staubsager handelt, doch seit wenigen Wochen gibt es mit dem dreame Hair Glory auch ein Debütprodukt im Haartrockner-Bereich. Wie sich der Föhn schlägt, erfahrt ihr in meinem dreame Hair Glory Test.

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten ist die eine Bediendungsanleitung (4), Verpackung (3), der Haartrockner (2) selbst und eine Glättungsdüse (1).

Unboxing und erster Eindruck

Der Hair Glory ist in zwei Farbvarianten erhältlich (Weiß und Rose) – in unserem Test haben wir die Rose-Variante genauer angeschaut. Die Verpackung wirkt äußerst edel: eine Produktbeschreibungshülle, die eine silberne Schachtel im Innern schützt, wird entfernt. Wenn man diese Schachtel dann auch noch öffnet kommt der dreame Haartrockner in seiner vollen Pracht zum Vorschein.

Noch zu sehen ist die Glättungsdüse und das Kabel, das unter dem Föhn versteckt, platziert ist. Das Gerät wirkt sehr wertig und fühlt sich sehr gut an. Was aber noch wichtiger ist: das Gerät wiegen unter 350g (345g um genau zu sein) und ist wesentlich handlicher als viele konventionelle Föhns. Und dennoch kommt eines meiner wenigen Mankos, die mir im Test aufgefallen sind. Das Plastikinlay in dem hochwertigen Karton, zerstört in einer Sekunde den bis dahin sehr hochwertigen Eindruck des Geräts. Hier könnte man auch mit einer Karton-Alternative oder ähnlichem nochmals die Qualität unterstreichen.