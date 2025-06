Dreame AirPursue PM10 & PM20 angekündigt: Frischluft für alle

Dreame Technology stellt seine ersten Luftreiniger vor: den Dreame AirPursue PM20 und PM10.

Mehr zu den AirPursues

Ausgestattet mit hochentwickelter Radarsensorik, einem mehrstufigen Filtersystem und der firmeneigenen Dual Airway Circulation-Technologie bieten beide Modelle eine leistungsstarke und intelligente Luftreinigung – maßgeschneidert für moderne Wohnräume. „Da das Bewusstsein für die Qualität der Raumluft stetig wächst, steigt auch der Bedarf an smarten und effizienten Reinigungslösungen“, erklärt Sean Chen, Managing Director von Dreame Westeuropa. „Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich intelligenter Haushaltstechnik betreten wir nun den Markt für Luftreinigung – mit einer Kombination aus Radarerkennung, Dual-Luftstrom-Technologie und hocheffizienter Filterung für ein neues Level an Luftreinheit.“ Sowohl der PM20 als auch der PM10 sind mit Millimeterwellen-Radartechnologie ausgestattet.

Diese erkennt die Anwesenheit von Personen im Raum und passt die Leistung automatisch an – für mehr Komfort bei gleichzeitig optimierter Energieeffizienz. Ein integrierter CO₂-Sensor überwacht dabei kontinuierlich die Frische der Raumluft. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Brüdern? Exklusiv im PM20 gibt es ein integriertes PTC-Heizelement, das innerhalb von nur 3 Sekunden warme Luft mit bis zu 40 °C liefert – ideal für kühle Morgenstunden oder schnelle Wohlfühlwärme im Alltag. Dank des innovativen Dual Airway Circulation-Systems wird die Luft mit einem Abdeckungswinkel von 120° sowohl nach oben als auch nach vorn ausgeblasen. So erreicht gereinigte Luft jede Ecke des Raumes schneller und effizienter als bei herkömmlichen Geräten, dank vertikaler Luftzirkulation mit einem breiten Auslass sowie horizontaler Jet-Strömung, die gereinigte Luft gleichmäßig verteilt.

Saubere Luft für alle

Der PM20 erreicht eine CADR (Clean Air Delivery Rate) von 400 m³/h – ideal für Räume bis zu 48 m². Der PM10 liefert 300 m³/h und eignet sich optimal für Räume bis 36 m². Dazu kommt eine mehrstufige Filtration mit doppelter Eliminierungstechnologie. Beide Modelle setzen auf ein umfassendes Filterkonzept für maximale Luftqualität und ein sicheres Raumklima. Dazu gehört ein 4-stufiges Filtersystem mit Vorfilter, antibakterieller Silberionenbeschichtung, H13 True HEPA-Filter und Aktivkohleschicht. Dieses entfernt 99,97 % aller Partikel, unangenehme Gerüche und schädliche Gase. Darüber hinaus wird die Dual Elimination-Technologie mit UVC-Sterilisation und Plasmafunktion geboten.

Sie sorgt für eine effektive Reduktion von Bakterien und Viren rund um die Uhr. Gleichzeitig wird bei beiden Geräten ein intuitives LCD-Display verbaut, mit Echtzeitdaten zu PM1, PM2.5, PM10, Formaldehyd, TVOC, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. All das für maximale Transparenz zur Raumluftqualität! Dank Dreamehome-App gibt es eine vollständige App- und Sprachsteuerung für eine komfortable Bedienung, egal, wo ihr euch befindet. Der Dreame Purifier AirPursue PM20 ist ab Mitte Juni zu einem Preis von 899,- Euro und der Dreame Purifier AirPursue PM10 für 799,- Euro erhältlich. Beide Modelle werden über die offizielle Dreame-Website, Amazon sowie Saturn/Media Markt und OTTO verfügbar sein.