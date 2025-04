Dreame A1 Pro und A2: Automatisiertes Rasenmähen ganz ohne Begrenzungskabel

Wer genug hat von Kabelchaos, starrer Begrenzungstechnik und unpräzisen Mähergebnissen, findet bei den kabellosen Dreame-Mährobotern A1 Pro und A2 die Lösung!

Über den Dreame A1 Pro und A2

Während viele Mähroboter schon seit Jahren für uns das Mähen übernehmen, hat sich zuletzt ein ganz besonderer Trend herauskristallisiert – Modelle ohne Begrenzungskabel. Und die sind mehr als nur ein minimales Upgrade. Warum eigentlich? Nun, die klassischen Rasenmähroboter funktionieren nur innerhalb einer vorher definierten Zone – und diese Zone wird durch ein unterirdisch oder am Boden verlegtes Kabel festgelegt. Klingt erstmal simpel, ist aber in der Praxis oft eine ziemliche Fummelei: Das Kabel muss korrekt gespannt, befestigt, nicht beschädigt und regelmäßig gewartet werden. Wer den Garten neu gestaltet oder Beete verlegt, darf das Abenteuer gleich mal von vorne starten. Beim Dreame A1 Pro (bis 2000 m²) entfällt das komplett – er merkt sich die Rasenfläche ganz einfach digital. Die neue Generation von Mährobotern setzt auf clevere Technik. Statt aufwendig Kabel zu verlegen, nutzen Modelle heute LiDAR-Scanner, Kameras und mehr, ähnlich wie bei selbstfahrenden Autos. Einmal per App durch den Garten führen – und schon weiß der Roboter, wo er hin darf und was tabu ist. Beim A1 Pro geht das leicht: Ein Spaziergang mit dem Smartphone genügt, um den Rasen zu kartieren.

Mit der kabellosen Navigation kommen auch andere Vorteile ins Spiel. Viele neue Roboter erkennen Hindernisse in 3D, fahren sicher um Blumentöpfe, Spielzeug oder Planschbecken herum und stoppen sogar bei Regen automatisch. Der A1 Pro zum Beispiel erkennt mit seinem LiDAR-System nicht nur Hindernisse, er sieht sie auch bei Dunkelheit. Wer abends grillt, muss sich also keine Sorgen machen, dass der Mäher gegen die Feuerschale fährt. Auch die Flexibilität ist beeindruckend: neue Gartenbereiche? Kein Problem. App öffnen, umplanen, los geht’s. Der A1 Pro erlaubt sogar, kreative Mähmuster in den Rasen zu zeichnen – Herzen, Buchstaben oder Kreise inklusive. Dank robuster Bauweise und IPX6-Zertifizierung lässt sich der A1 Pro einfach mit dem Gartenschlauch abspritzen. Keine zerlegten Mähwerke, kein Bürsten-Dschungel. Regulär ist der smarte Mähroboter um 1.599,- Euro erhältlich, vom 4. bis zum 31. Mai 2025 für nur 1.399,- Euro und das inklusive Garage im Wert von 149,- Euro. Wer noch mehr Leistung möchte, kann aktuell auch zum größeren Bruder greifen: Der Dreame A2 (bis 3000 m²) ist ebenfalls reduziert – für 2.499 ,- Euro, ebenfalls mit Garage (Wert: 199,- Euro). So leicht kann’s sein!