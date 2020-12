Drama-Fantasy-Anime Die Welt in allen Farben ab 19.2.2021 auf DVD und Blu-ray

Leonine Anime veröffentlicht die Drama-Fantasy-Serie Die Welt in allen Farben (engl. Iroduku – The World in Colors) aus dem renommierten Studio P.A. Works am 19.2.2021 als Komplettbox auf DVD und Blu-ray Disc. Der genreerfahrene Regisseur Toshiya Shinohara (u. a. Nagi no Asukara) inszenierte 13-teilige Original-Anime-Produktion rund um die Zeitreise der jungen Nachwuchshexe Hitomi.

Worum geht’s?

Die 17-jährige Hitomi Tsukishiro ist Teil einer Familie, die mit magischen Fähigkeiten ausgestattet ist. Bereits in jungen Jahren erlebt sie einen schweren Schicksalsschlag und kann fortan keine Farben mehr sehen. Seitdem zeigt sie nur noch selten Emotionen und isoliert sich immer mehr von ihrer Umwelt. Ihre Großmutter, die erfahrene Hexe Kohaku, macht sich große Sorgen um ihre geliebte Enkelin und sie beschließt ihre magischen Kräfte einzusetzen und Hitomi ins Jahr 2018 zurückzuschicken. Dort trifft Hitomi auf das 17- jährige Ich ihrer Großmutter Kohaku und ihre Freunde und für Hitomi beginnt ein ganz neues Leben …