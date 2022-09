Dragon Quest Treasures bekommt einen Übersichtstrailer spendiert

Der Herausgeber und Entwickler Square Enix und der Entwickler TOSE haben einen Spielübersichtstrailer für Dragon Quest Treasures veröffentlicht.

Darum geht’s in Dragon Quest Treasures

Zur Website des Spiels geht’s gleich hier, aber eine Zusammenfassung der Story haben wir für euch! Erik und seine Schwester Mia leben auf einem Wikinger-Langschiff und träumen von dem Tag, an dem sie die Welt auf der Suche nach einem großen Schatz erkunden können. Eines Nachts treffen sie auf zwei jenseitige Kreaturen, Porcus und Purrsula, und werden an einen mysteriösen Ort namens Draconia entführt – ein legendäres Land voller Schätze, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Das Abenteuer, von dem Erik und Mia schon immer geträumt haben, ist endlich im Gange! Mit der riesigen Welt von Draconia, die es zu erkunden gilt, und Tonnen von verlockenden Schätzen, die es zu finden gilt, werden Erik, Mia und ihre süßen Begleiter etwas Hilfe brauchen.

Das Team freundet sich bald mit einer wahren Vielfalt gut erzogener Monster an und rekrutiert sie. Indem sie die magischen Visionen dieser Monster von versteckten Schätzen und ihren einzigartigen Fähigkeiten zur Schatzsuche nutzen, rasen die Helden über offene Felder, erklimmen Klippen mit einer einzigen Grenze und gleiten über klaffende Abhänge, um Beute selbst an den teuflisch unzugänglichsten Orten zu finden. Wagt euch in eine riesige, abwechslungsreiche Welt, in der Wendungen, Wendungen und Geheimnisse auf eurem Weg zur Entdeckung des legendären Schatzes von Draconia verborgen liegen. Dragon Quest Treasures wird am 9. Dezember 2022 weltweit für die Nintendo Switch erscheinen. Hier ist der Übersichtstrailer zum Spiel für euch: