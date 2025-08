Dragon Quest 3 HD-2D Remake bekommt ein Gratis-Switch 2-Update

Gute Nachrichten für Dragon Quest 3 HD-2D Remake auf Nintendo Switch 2: Es wird schärfer, schöner und flüssiger!

Über Dragon Quest 3 HD-2D Remake

Wie während der japanischen Version der Nintendo Direct Partner Showcase-Präsentation enthüllt wurde, wird Square Enixs RPG heute ein kostenloses Update für Switch 2-Besitzer erhalten. Laut der offiziellen Aussage fügt das Update „grafische Verbesserungen hinzu, die das Spiel schärfer und flüssiger erscheinen lassen“. Dies impliziert, dass das Spiel eine Auflösungssteigerung erhalten wird (da der Switch 2 eine maximale Auflösung von 2160p im Vergleich zu 1080p des Switch verarbeiten kann) sowie eine potenzielle Erhöhung der Bildrate. Das Update wird auch „zusätzliche Optionen enthalten, die es den Spielern ermöglichen, Bildrate oder Grafiken zu priorisieren“. Square Enix stellt dabei fest, dass dieses Update rein visuell ist und ansonsten sich nicht viel tut.

Also werden „keine Änderungen an der Geschichte vorgenommen, oder Änderungen daran, welche Gegenstände im Spiel erhalten werden können“, was bedeutet, dass sich niemand Sorgen machen muss, dass Switch 2-Leute zusätzliche Inhalte erhalten. Das Dragon Quest 3 HD-2D Remake war ein Hit, als es letztes Jahr veröffentlicht wurde. Es war das einzige Spiel, das sich 2024 in Japan physisch mehr als eine Million Mal verkaufte, und Bilder überschwemmten die sozialen Medien in der Woche nach seiner Veröffentlichung und zeigten, dass es bei den meisten Einzelhändlern ausverkauft war. Square Enix lässt dieses Jahr Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake folgen, das am 30. Oktober für PC, PS5, Xbox Series und Nintendo Switch-Konsolen veröffentlicht wird.