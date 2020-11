Dragon Quest 11 S: Streiter des Schicksals Definitive Edition Demo ab sofort verfügbar

Square Enix lädt euch mit der Dragon Quest 11 S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition Demo zu einer epischen Reise ein, die ihr nun für PlayStation 4, Xbox One sowie für PC (Steam) in Angriff nehmen könnt, bevor das Spiel am 4.12.2020 erscheint. Mit bis zu 10 Stunden Spielspaß entführt euch die Demo an den Anfang der Geschichte, in der ihr in die Rolle des Lichtbringers schlüpft.

Was erwartet euch in der Dragon Quest 11 S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition Demo?

Die Demoversion bietet neue Funktionen und Verbesserungen, die so nur in der Definitive Edition enthalten sind, darunter eine Funktion zur Kampfbeschleunigung, japanische und englische Sprachausgabe, einen Orchester-Soundtrack sowie einen Fotomodus, um die umwerfenden Landschaften des Spiels einzufangen. Dabei handelt es sich nur um einen kleinen Vorgeschmack auf alle neuen Funktionen, die die Vollversion bereithält. In dieser können sich Spieler auf neue Charaktergeschichten, ein verbessertes Herstellungssystem und einen vollständigen 2D-Modus freuen, der die Stimmung eines klassischen Dragon Quest-Spiels wieder aufleben lässt.

Jeglicher Fortschritt aus der Demoversion kann in die Vollversion übertragen werden, die am 4. Dezember 2020 erscheint. Wer außerdem das Hauptszenario der Demoversion komplett abschließt, erhält zur Belohnung drei Talentsamen, die bei Verbrauch jeweils einen zusätzlichen Skillpunkt garantieren. Diese können bereits in der Demoversion, aber auch später in der Vollversion eingesetzt werden.