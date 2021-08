Dragon Ball Z: Kakarot kommt im September auf Nintendo Switch

Goku und seine Truppe werden am 24. September 2021 in Dragon Ball Z: Kakarot ( hier zu unserer Berichterstattung ) auf Nintendo Switch erscheinen. Vor der Veröffentlichung dieses Action-RPG ( zur offiziellen Website ) hat Bandai Namco Dragon Ball -Fans neue Videos des Spiels, die auf der Switch laufen, kredenzt. Im neuesten japanischen Trailer werfen wir einen Blick auf einige rasante Schlachten – alles sieht sehr vielversprechend aus. Seht selbst:

Bandai Namco zeigt auch weitere Inhalte für Dragon Ball Xenoverse 2. In einem neuen Trailer, der vor kurzem veröffentlicht wurde, bekamen die Fans einen Blick auf Jiren mit voller Power. Jiren kommt später im Herbst für das Spiel. Wie man am Ende dieses Trailers sieht, gibt es auch einen Teaser einer Fusion zwischen Goku und Vegeta. Hier der Trailer dazu – was meint ihr?