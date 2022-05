Dragon Ball Super: Super Hero: Neuester Dragon Ball Streifen kommt noch dieses Jahr ins Kino

Die Red-Ribbon-Armee wurde einst von Son Goku ausgelöscht. Doch jemand lässt deren Geist weiterleben und hat mit Gamma 1 und Gamma 2 die ultimativen Cyborgs geschaffen. Diese beiden Cyborgs betiteln sich als „Superhelden“ und beginnen, Piccolo und Son Gohan anzugreifen … Was ist das Ziel der neuen Red-Ribbon- Armee? Angesichts der nahenden Gefahr ist es an der Zeit, für die Superhelden zu erwachen! Der Film wurde mit vollem Engagement und unter starker Beteiligung des ursprünglichen Schöpfers von Dragon Ball, Akira Toriyama, gedreht. Der legendäre Manga-Schöpfer steht hinter der Originalgeschichte, dem Drehbuch und dem Charakterdesign des Films.

Crunchyroll und Toei Animation kündigten an, dass Dragon Ball Super: SUPER HERO, der neueste Film der weltweit erfolgreichen Anime-Blockbuster-Reihe, noch in diesem Jahr in die Kinos kommen wird (beginnend im Sommer 2022).

Background

Es ist der erste echte Kinostart für Crunchyroll als Filmverleih in Nordamerika, international wird der Film von Crunchyroll und Sony Pictures Entertainment verliehen. Für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist Crunchyroll Filmverleih zuständig, der zur Crunchyroll GmbH gehört. Der Film wird in die Kinos auf allen fünf Kontinenten kommen; In Nord- und Lateinamerika, Europa, Australien/ Neuseeland, Afrika, dem Nahen Osten und Asien (außer Japan, wo der Film am 11. Juni startet) wird der Film in der japanischen Originalsprache mit Untertiteln sowie in verschiedenen Synchronfassungen veröffentlicht.

„Seit mehr als 30 Jahren begeistert das Dragon Ball- Franchise die Fans auf der ganzen Welt, während sie den großartigsten Kriegern der Welt beim Verteidigen der Erde gegen die Mächte des Bösen folgen“, sagte Rahul Purini, President of Crunchyroll. „Wir freuen uns, mit Toei Animation zusammenzuarbeiten, um den Fans das neueste Kapitel von Dragon Ball Super zu bringen. So kann das Abenteuer für die Legion der Superfans endlich weitergehen und das Anime-Publikum, das alles zum ersten Mal entdeckt, kann wachsen”

Dragon Ball Super: SUPER HERO ist der zweite Kinofilm des Dragon Ball Super-Franchise. Dragonball Super: Broly hatte 2018 seine internationale Veröffentlichung. Der Film hatte weltweit mehr als 120 Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt und belegt damit in den USA Platz 5 der erfolgreichsten Anime-Filme.