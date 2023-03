Dragon Ball Super Super Hero ab 19.5.2023 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die den Kinoauftritt von Son Gohan und Piccolo in Dragon Ball Super Super Hero verpasst haben – Crunchyroll bringt den neuesten DBS Film am 19. Mai dieses Jahres auf DVD, Blu-ray, Limited- sowie Collector’s Edition in den Handel.

Worum geht’s?

Die Red-Ribbon-Armee wurde einst von Son Goku ausgelöscht. Doch Magenta, Sohn von Kommandant Red, will sie wiederaufleben lassen, um sich zu rächen. Dafür benötigt er die Hilfe von Dr. Hedo, dem Enkel des genialen Wissenschaftlers Dr. Gero. Also versucht Magenta, Dr. Hedo mit fiesen Lügen über Bulma und ihre Freunde auf seine Seite zu ziehen. Der erklärt sich einverstanden und forscht an neuen Cyborgs, die er zu ultimativen Waffen weiterentwickeln will. Eines Tages wird Piccolo von einem der neu geschaffenen Cyborgs, Gamma 2, angegriffen. Während Gamma 2 glaubt, seinen Gegner getötet zu haben, nimmt Piccolo die Verfolgung auf und infiltriert die Geheimbasis der neu gegründeten Red-Ribbon-Armee. Dort erfährt er von Magentas bösen Machenschaften. Schon bald sehen sich Piccolo, Son Gohan und ihre Kameraden mit einem noch nie dagewesenen Gegner konfrontiert: Cell Max, ein Monster, das Dr. Hedo nach früheren Plänen von Dr. Gero erschaffen und mit noch größeren Kräften ausgestattet hat …