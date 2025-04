Dragon Ball: Sparking Zero wurde für Nintendo Switch 2 bewertet

Während Dragon Ball: Sparking Zero nicht für Nintendos nächste Plattform angekündigt wurde, kommt es wohl auf Switch 2!

Zu Dragon Ball: Sparking Zero

Klar deutet diese Bewertung auf eine bevorstehende Ankündigung und Veröffentlichung des Ports hin. Das Spiel wurde von der General Authority for Media Regulation von Saudi-Arabien bewertet. Das 3D-Kampfspiel, entwickelt von Spike Chunsoft und veröffentlicht von Bandai Namco, wurde letzten Oktober veröffentlicht. Das Spiel ist der erste neue Eintrag in der Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi-Serie seit über 15 Jahren.

Das Spiel bietet über 182 Charaktere mit Helden aus dem gesamten Dragon Ball-Franchise. Bis Februar hatte sich das Spiel über 5 Millionen Mal verkauft und ist damit das am schnellsten verkaufte Spiel in der Geschichte des Franchise. Das Spiel wurde 2024 bei den Game Awards für das beste Kampfspiel nominiert. Es gibt auch jede Menge DLCs, es erfreut sich größter Beliebtheit. Die Nintendo Switch 2 soll am 5. Juni erscheinen.