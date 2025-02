DRAGON BALL: Sparking! ZERO hat die 5-Millionen-Marke geknackt

Bandai Namco gibt bekannt, dass DRAGON BALL: Sparking! ZERO, der Nachfolger der DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI-Reihe, über fünf Millionen Einheiten weltweit verkauft hat. Nach der Veröffentlichung im Oktober 2024 ist DRAGON BALL: Sparking! ZERO das bisher am schnellsten verkaufte DRAGON BALL-Konsolenspiel.

Entwicklerstudio Spike Chunsoft lässt die Spieler*innen in DRAGON BALL: Sparking! ZERO in spannende Schlachten an der Seite legendärer Charaktere der Serie ziehen. Es bietet zahlreiche neue Features, schnelle Kämpfe in umfangreichen, zerstörbaren Umgebungen und eine detailreiche Grafik. Spielende können sich auf actionreiches Gameplay mit nostalgischen Einzelspieler-Episoden sowie umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und spannenden Online-Multiplayer-Modi freuen. Die Spielmodi beinhalten Episoden-Kämpfe, in denen Spielende ikonische Momente aus der weltweit bekannten Anime-Serie DRAGON BALL nacherleben können sowie den Modus „Benutzerdefinierter Kampf“, in dem Spielende ihre eigenen Auseinandersetzungen mit verfügbaren Charakteren, Arenen und einzigartigen Gegenständen erstellen, spielen und teilen können.

Vor Kurzem ist außerdem der neue DLC Hero of Justice erschienen, der elf neue Charaktere, wie beispielsweise Gohan Beast, Cell Max, Gamma 1 und Gamma 2, zu dem umfangreichen Charakterkader, der bereits aus 182 Kämper*innen besteht, hinzufügt.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.