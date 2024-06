Dragon Ball: Sparking! ZERO erscheint am 11.10.2024

Bandai Namco enthüllte nun endlich den Dragon Ball: Sparking! ZERO Release-Termin. Der erste Teil der DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI-Serie seit 15 Jahren erscheint am 11. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Das Spiel kann ab sofort physisch und digital vorbestellt werden.

Entwickelt von Spike Chunsoft, bekannt für ihre Arbeit am Vorgänger DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI, lässt DRAGON BALL: Sparking! ZERO die Spieler*innen in epische Schlachten an der Seite legendärer Charaktere der Serie ziehen. Im Modus „Episode Battle“ können die Spieler*innen einen von acht Charakteren auswählen und die wichtigsten Kampfmomente der DRAGON BALL-Saga nacherleben. Mit „Custom Battle“ wird ein neues Element in das DRAGON BALL-Spielerlebnis eingeführt, bei dem sich die Spieler*innen an einem von den Entwicklern erdachten Match versuchen oder ihre eigene Kampfsituation kreieren und mit der Welt teilen können. Der neue Trailer enthüllt außerdem die neuen spielbaren Charaktere Goku (Super) (Ultra Instinct), Gohan (Adult) (Super Saiyan 2), Golden Frieza, Bardock, Raditz, Goku Black, Zamasu und Jiren (Full Power).