Drag x Drive Test (Switch 2): Rollstuhl-Racing mit zwei Mäusen

Nintendo wagt mit Drag x Drive ein völlig neues Ballspiel-Konzept für die Switch 2. Zwei Hände, zwei Mäuse!

Über Drag x Drive

Das rasante 3-gegen-3-Spiel nutzt die innovative Joy-Con 2-Steuerung wie keine andere Anwendung zuvor und zeigt eindrucksvoll, wozu die neue Konsole imstande ist. Drag x Drive ist Nintendos neuester Exklusivtitel für die Switch 2 und stellt gleichzeitig eines der innovativsten Sportspiele der letzten Jahre dar. Das Konzept ist schnell erklärt: Zwei Teams mit je drei Spielern kämpfen in rollstuhl-ähnlichen Gefährten um einen Ball, wobei sowohl Geschwindigkeit als auch strategisches Werfen entscheidend sind. Was das Game jedoch wirklich besonders macht, ist die Steuerung mit den Joy-Con 2-Controllern, die ihr wie zwei Computermäuse in den Händen haltet.

Die offizielle Website (zur Nintendo-Seite) verspricht „ein vollkommen neues Ballspiel-Erlebnis“, und diese Aussage lässt sich schon nach den ersten zwei Spielrunden tatsächlich bestätigen. Das Spiel kombiniert Elemente aus Basketball, Rollhockey und futuristischen Rennspielen zu einem völlig eigenständigen Genre. Besonders beeindruckend: Die Halfpipes auf den Courts ermöglichen spektakuläre Sprünge und Tricks, die an Skateboard-Spiele erinnern, aber in einem komplett anderen Kontext stehen. Grundsätzlich kann man hier auch Parallelen zu einem Rocket League und anderen kompetitiven Games ziehen, aber alles der Reihe nach!

Die ersten Schritte

Der Einstieg in Drag x Drive ist denkbar einfach, erfordert aber eine kleine Umgewöhnung. Ihr haltet beide Joy-Con 2-Controller jeweils wie eine Maus – das fühlt sich anfangs etwas merkwürdig an, ihr gewöhnt euch aber recht schnell daran. Die grundlegenden Bewegungen sind intuitiv: Beide Controller nach vorn schieben bedeutet vorwärts fahren, Controller in entgegengesetzte Richtungen bewegen lässt euer Gefährt drehen. Das Tutorial führt euch Schritt für Schritt durch alle Bewegungen und erklärt auch die wichtigen Tricks-Mechaniken. Besonders clever: Das Werfen funktioniert mit einer natürlichen Handbewegung.

Das heißt, ihr hebt einfach eine Hand und werft mit einer leichten Bewegung aus dem Handgelenk. Diese intuitive Steuerung macht Drag x Drive zu einem der klassischen Nintendo-Spiele, bei dem auch Gaming-Neulinge sofort verstehen, was zu tun ist. Richtig viel Spielerfahrung ist definitiv nicht erforderlich. Nintendo hat großen Wert darauf gelegt, dass jeder sofort einsteigen kann. Die verschiedenen Schwierigkeitsstufen bei den Bot-Spielen sorgen dafür, dass sowohl Anfänger als auch Profis gefordert werden. Aber: Ihr solltet auf keinen Fall unterschätzen, wie körperlich anstrengend die Spiele mit der Zeit werden, seid gewarnt!