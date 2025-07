Drachenzähmen leicht gemacht × Lush: Drei Produkte im Test

Heiß aus den Flammen der Lush-Öfen kommt eine Drachenzähmen leicht gemacht × Lush-Kollektion. Was erwartet euch dabei?

Über Drachenzähmen leicht gemacht × Lush

Eine neue Kollektion mit Produkten, die eurer Badezimmerroutine neue Höhenflüge bescheren – das ist das erklärte Ziel der Drachenzähmen leicht gemacht × Lush-Kollektion. Gleich vorweg: Hier geht es zur offiziellen Website der Kooperation! Von besonders entspannenden Schaumbädern und Badebomben bis hin zu Bartöl und Kamm – diese limitierte Kollektion hat für alle in der Familie etwas, das sie rauchig frisch duften lässt. Die Kollektion gibt euche die Kraft, dem Schmutz zu trotzen, eure Unterschiede zu feiern und euch zu waschen, als gehört ihr zum Stamm. Denn die einzigen Schuppen, die ihr fortan in eurem Badezimmer findet, gehören den Drachen. Dank Lush durften wir drei Produkte unter die Lupe nehmen – es gibt für euch sogar ein Insta-Reel! -, und das sind:

Badebombe Toothless

9,- pro Stück

Andere haben Ponies oder Papageien. Lush hingegen zählt Nachtschatten zu den eigenen Verbündeten. Ihr wärt gut beraten, nicht den falschen Mythen über Nachtschatten zu glauben, denn dieser hier ist überraschend süß mit Minzblitz. Was erwartet euch mit diesem sprudelnden Vergnügen? Was als eine seltene Mischung aus Spearmint und cremigen Bananennoten beschrieben wird, riecht auch genau so. Das Erlebnis wird abgerundet durch schnell und langsam sprudelnden Schaum sowie knisternde Knisterbrause. Heraus kommt dabei ein Erlebnis der Extraklasse, ihr seht, riecht und hört, wie sich der Nachtschatten in eurem Badewasser vergnügt. Besonderes Extra: In den Lush-Manufakturen werden die Pupillen von Toothless mit der Hand aufgemalt.

Bodyspray Hiccup

45,- pro 200 ml

Auch, wenn ihr das Herz eines Häuptlings in euch tragen mögt, deshalb muss man auch nicht wie einer riechen. Lush bietet mit Hiccup einen Duft für alle Furchtlose, mit satten Holznoten und leichtem Bergamotte-Öl. Die Anwendung ist denkbar einfach: Auf den Körper sprühen und den würzigen, wärmenden Kräuterduft genießen. Außer unter den Achseln, denn da kommt das Deo hin. Wenn ihr das Produkt nach dem Duschen oder Baden auftragen wollt, lasst die Haut erst abkühlen, damit der Duft besser und länger hält. Besonders herausragend ist der Fakt, dass ihr mit einem solchen Bodyspray ewig auskommt. Denn schon ein bis zwei Sprühstöße genügen vollkommen, um euch für die nächsten Stunden duften zu lassen. Das zahlt sich schon aus!

Nur die härtesten Wikinger*innen stellen sich dieser kraftvollen Reinigung. Double the trouble: Lush mischt nämlich zwei kräftige Gels zu einem aromatischen Spektakel, das nach Zimt und Nelken duftet. Danach fällt euch das Drachenzähmen und auch vieles andere ziemlich leicht! Nach dem Abspülen des Monstrous Nightmare-Duschgels fühlt ihr euch wunderbar erfrischt. Die weiche Haut, nach der ihr sucht, gibt es nicht irgendwo da draußen, sondern in diesem Duschgel mit einer beruhigenden, feuchtigkeitsspendenden Basis aus Irisch Moos und Aloe Vera-Gel. Dieser Allrounder überzeugt zudem mit seiner starken Note: Ganz wenig von diesem Duschgel reicht, um einen ordentlichen Duft zu versprühen – zimtig und würzig!