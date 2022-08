Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom erscheint im November 2022

Trailer zum neuen Doraemon Story of Seasons gefällig? Mehr Infos und das Video gibt’s hier!

Mehr zu Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom spielt auf dem Planeten Illuma. Noby, Doraemon und ihre Freunde reisen dorthin und treffen einen neuen Begleiter, Lumis. Sie stimmen zu, auf seinem Bauernhof zu leben und ihm zu helfen, seine Träume zu verwirklichen. Wie im vorherigen Spiel werden sie Tiere aufziehen, Saatgut anpflanzen und Ernten einfahren. Zusätzliches Gameplay wird durch Doraemons charakteristische geheime Gadgets ermöglicht. Die Grafik wurde für die Fortsetzung verbessert, mit verbesserter Beleuchtung und einem Schwerpunkt auf Illumas natürlicher Schönheit. Das Spiel beinhaltet einen Online-Kooperationsmodus für zwei Spieler:innen, der euch eine Farm zu zweit beackern lässt.

Wer es gar nicht erwarten kann und das neue Farmspiel vorbestellt, bekommt einige Boni wie etwa Gegenstand-Sets. Es gibt auch eine Digital Deluxe Edition des Spiels, die einen Season Pass (die drei DLC-Pakete verspricht), zwei Seed-Set-Packs und einen digitalen Soundtrack mit mehr als 80 Musikstücken aus beiden Spielen der Serie enthält. Schließlich erhalten Spieler:innen, die Doraemon und die Crew im ersten Spiel begleitet haben, ebenfalls Boni. Das Spiel erscheint am 2. November 2022 auf PS5, Switch und PC. Der Trailer zum Veröffentlichungsdatum von Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom verrät mehr über das Spiel und einige seiner Neuerungen!