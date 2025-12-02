Dolomitenregion Kronplatz: Strahlende Augen in der Weihnachtszeit

Zur Dolomitenregion Kronplatz zählen die Gemeinden rund um den Kronplatz, von Bruneck und Kiens über das Antholzertal, Olang und St. Vigil. Hier überall wird der Advent auf individuelle und originelle Art gefeiert. Mit traditionellen Weihnachtsmärkten, Nikolo und Krampus aber auch mit Open-Air-Kunst.

Der Brunecker Christkindlmarkt (28.11.25–06.01.26) zählt zu den stimmungsvollsten Weihnachtsmärkten ganz Südtirols. Die Altstadt mit ihren bunten mittelalterlichen Häusern und der verschneite Kronplatz bilden die Kulisse für märchenhafte Holzhütten, an denen es noch viel (Kunst-)Handwerk und Weihnachtsschmuck zu entdecken gibt. Die Besucher wärmen sich an den Ständen bei Gulaschsuppe oder Glühwein und können im Südtiroler Heustadl und im Weihnachtsstadl Schönes und Wohlschmeckendes entdecken. Für Familien gibt es eine große Holzkugelbahn in der Oberragen. Nikolaus und Krampus, Weisenbläser, Chöre und Alphörner sorgen für den akustischen Rahmen. Ein mystischer Platz ist der Kronplatz-Gipfel um den Nikolaustag: San Nicolò verteilt hier mit seinen finsteren Krampussen kleine Geschenke an die Kinder.

Advent der Lichter, Düfte und Klänge

Im Antholzertal ist die Weihnacht im Park (06.–28.12.25, Sa+So) zu empfehlen: In dem kleinen Adventdorf stimmen Lichter, Düfte, Adventweisen, Glühwein und heiße Kastanien auf den Advent ein. Auch hier können Besucher regionale, handgefertigteDinge erstehen. Nikolaus (06.12.25) und Krampus (07.12.26) kommen zu Besuch. In St. Vigil geht an den Dezember-Wochenenden ein „Advent Al Plan“ (06.–28.12.25, Sa+So) über die Bühne. Der kleine, feine Weihnachtsmarkt lädt zu Heißgetränken, Musik und lokalen Köstlichkeiten. Die traditionellen Krampusgruppen (12.12.25) ziehen mit Masken, Glocken und Feuer durch die Straßen von St. Vigil. Olang feiert den Advent mit der Open-Air-Ausstellung holzART. Sterne, Engel und kreative Holzobjekte zieren den gesamten Ort. Im Dorfzentrum leuchtet der Dolomites.Light.Zoo. Die zwölf Skulpturen aus Cortenstahl wurden den Dolomiten und der Tierwelt im Naturpark Fanes-Sennes-Prags nachempfunden. Kiens feiert die „Kina Weihnacht“ (20.12.25) mit den Musikgruppen des Dorfes. Es gibt Herzerwärmendes zum Anhören und Naschen. www.kronplatz.com

Kronplatz Advent-Termine 2025/26

28.11.25–06.01.26: Brunecker Christkindlmarkt – Bruneck

05.+06.12.25: San Nicoló und Krampusse – Kronplatz-Gipfel

06./07./13./14./20./21./27./28.12.25: „Weihnachten im Park“ – Niederrasen

06./07./13./14./20./21./27./28.12.25: „Advent Al Plan“ – St. Vigil

12.12.25: Krampuslauf – St. Vigil

20.12.25: Kina Weihnacht – Kiens

Dolomiti Super Première (29.11.–20.12.25)

4 Nächte Unterkunft zum Preis von 3 in teilnehmenden Betrieben / 4 Tage Skipass zum Preis von 3

8 Nächte Unterkunft zum Preis von 6 in teilnehmenden Betrieben / 8 Tage Skipass zum Preis von 6

12 Nächte Unterkunft zum Preis von 9 in teilnehmenden Betrieben / 12 Tage Skipass zum Preis von 9