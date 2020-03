Dog Duty erhält deutsche Übersetzung

In Dog Duty geht es darum, mit drei chaotischen Charakteren böse Okto-Bosse zu besiegen – nun auch in Deutsch! Mehr zum Spiel lest ihr hier.

Über Dog Duty

Mit einem Trupp aus drei Figuren müsst ihr nicht nur Chaos und Verwüstung bringen, sondern auch Feinde erledigen. Dabei dürft ihr euch frei durch die Welt bewegen, und euch steht alles offen. Ob ihr nun in Panzerwagen und Booten kämpft oder lieber zu Lande zu Werke geht, ist euch überlassen! Die Mission jedoch ist klar: Alles, was mit Okto-Typen zu tun hat, muss zerstört werden. Jeder zerstörte Außenposten, ob nun der Okto-Flieger oder der Okto-Panzer, beeinflusst die anderen Stützpunkte. So unterbrecht ihr Versorgungsrouten und kämpft euch zum Kommandanten der Oktopusse vor!

Dabei präsentiert sich Dog Duty als rasantes Echtzeit-Taktikspiel. Insel nach Insel müsst ihr befreien, indem ihr tückische Bosse den Garaus macht oder die Tintenfische in Massen vernichtet. Diese sind allerdings bis an die Tentakel bewaffnet, was ein gewisses Maß an Taktik und Tüftelei erfordert. Wenn ihr wissen wollt, wie euch Dog Duty gefallen kann, schaut doch auf der offiziellen Steam-Website des Spiels vorbei. Oder aber ihr seht euch den Trailer zum Spiel an, den wir an dieser Stelle gleich für euch präsentieren – was haltet ihr davon?