Doch kein S.T.A.L.K.E.R. 2 Gameplay im ID&Xbox Stream am 26.3.2021

Bad news für die Xbox Series Fans, die auf neues S.T.A.L.K.E.R. 2 Gameplay-Material im Rahmen des ID@Xbox Streams am 26.3.2021 gehofft hatten. Ursprünglich von Xbox angekündigt, wurde die Information nun vom Entwickler GSC World widerrufen. Das S.T.A.L.K.E.R. Team möchte den Fans einen Blick hinter die Kulissen erlauben und ein wenig In-Game-Material zeigen. Es wird also offenbar nichts mit einem neuen umfassenden Gameplay-Einblick in die lange erwartete Fortsetzung.

Hier die Original-Twittermeldung von GSC World: