DLCs zu Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes kommen endlich zu uns

Rabbit & Bear Studios, die Leute hinter dem Suikoden-inspirierten Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, haben die drei DLC-Termine bekannt gegeben.

Die Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes-DLC

Wir müssen nicht zu lange auf die Updates warten, wobei sich jeer DLC auf eine der drei Hauptfiguren konzentriert. Alles beginnt am 27. Februar mit The Chapter of Marisa, einer Marisa-zentrierten Erweiterung, die ein Garn über die Begegnung des Charakters mit einem verzauberten Mädchen spinnt. Was passiert, wenn das Paar die Geheimnisse des “Kindes der Rune” ausgräbt, und welche finsteren Kräfte sind hinter den Kulissen am Werk? Danach können wir uns auf das Kapitel von Seign am 13. März freuen und Seign bei der Behandlung eines Problems innerhalb des Galdean-Imperiums begleiten. Das Kapitel von Markus schließt die Dinge am 3. April ab, während Markus, Carrie und Nowa das seltsame Reich jenseits eines neu entsperrten Teleportations-Gateways untersuchen.

Alle drei Kapitel werden für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC verfügbar sein. Wer das eigene Abenteuer in den nächsten Monaten fortsetzen möchte, die Story-Erweiterungen kosten jeweils 7,99 Euro. Es ist auch erwähnenswert, dass diese Szenarien laut dem neuesten Kickstarter-Update die letzten Teile des Spiels sind, an dem der Schöpfer von Suikoden und Eiyuden Chronicle, Yoshitaka Murayama, direkt gearbeitet hat. Der Branchenveteran verstarb am 6. Februar 2024, nachdem er mit “Komplikationen mit einer anhaltenden Krankheit” zu kämpfen hatte. Murayama war sehr begeistert von dem Projekt, so dass es sich zweifellos lohnen wird zu sehen, wie seine letzten Beiträge den kommenden DLC geprägt haben.