DLC 11 Anno 1800 Reich der Lüfte ist ab sofort verfügbar

​Worum geht’s?

In Reich der Lüfte werden Spieler:innen neue Baumaterialien wie Aluminium und Helium zur Verfügung gestellt, mit denen fünf neue fortschrittliche Luftschiffe gebaut werden können, die sowohl zivilen als auch militärischen Zwecken dienen. Mit den Luftschiffen können Arbeitskräfte transferiert werden und den Bewohnern der ganzen Welt wird ermöglicht, durch ein innovatives Luftpostsystem miteinander in Kontakt zu bleiben. Schließlich können Spieler:innen bewaffnete Luftschiffe nutzen, um feindliche Transportmittel und Häfen anzugreifen sowie die Insel mit Flugabwehrsystemen vor feindlichen Angriffen zu schützen. Die Voraussetzung für den Bau und die Organisation der Luftschiffe ist der Luftschiff-Hangar, der mehrere Bauphasen benötigt, sowie die Landeplattform, an welche man drei neue Module anbringen kann.

​Das brandneue Szenario „Kampf der Kuriere“ lässt Spieler:innen einen eigenen Postzustelldienst in der Neuen Welt aufbauen und erzählt die Geschichte von Paloma Valente, der Erfinderin der neuen Luftschiffe. Eine der Herausforderungen besteht darin, dass keine normalen Schiffe zur Verfügung stehen und Luftschiffe benutzen werden müssen.

​Gleichzeitig mit diesem DLC erscheint für Anno 1800 außerdem ein kostenloses Spiel-Update, das unter anderem das Interagieren mit neutralen Händlern verändert und das Militärsystem anpasst.