djive Flowmate Arc Heater – Ventilator und Heizlüfter in einem!

Mit dem djive Flowmate Arc Heater reinigt ihr eure Luft und sorgt für angenehmes Klima. Was das Gerät alles kann, lest ihr hier!

Über den djive Flowmate Arc Heater

Egal ob draußen gerade klirrende Kälte herrscht oder drückende Hitze – der neue rotorlose Ventilator und Heizlüfter das ganze Jahr über für angenehme Temperaturen. Darüber hinaus reinigt das 3-in-1-Gerät gleichzeitig die Raumluft mit einer Kombination aus HEPA-Filterung und integrierter UV-Desinfektion – alles auch auf Zuruf dank Unterstützung von Amazon Alexa, Google Home und IFTTT. Der djive Flowmate ARC Heater ist ab sofort für 299,99 Euro erhältlich. Weitere Modelle der Flowmate Arc-Familie werden über eine Luftbefeuchtung verfügen oder dank integriertem Akku mobil sein – diese Varianten werden im Jahresverlauf auf den Markt kommen.

Das Gerät verfügt über ein intelligentes Heizsystem mit eingebautem Temperatursensor. So kann es Räume mit bis zu 2.000 Watt aufheizen und für gleichbleibende Wärme, aber auch sauberer Luft sorgen. Die zuverlässige Luftreinigung ist Allergiker-geeignet, der wechselbare HEPA-13-Filter sorgt für beste Luftqualität in Innenräumen und entfernt Allergene, Keime oder Aerosole zu 99,95 Prozent. Die zusätzliche integrierte UV-Desinfektion bekämpft Bakterien, Viren und Pilze – für ein sicheres Gefühl und saubere Atemluft.

Für den Alltag und für alle Räume

In den Sommermonaten sorgt der Ventilator-Modus des djive Flowmate Arc Heater mit neun Geschwindigkeitsstufen, 80°-Rotation und leistungsstarkem Turbo-Modus für schnelle Abkühlung im ganzen Raum. Im Auto-Modus passt der Ventilator die Geschwindigkeit automatisch an die Luftqualität an. Das rotorlose Design ist dabei besonders effizient und sicher, auch wenn Kinder und Haustiere in der Nähe des Lüfters spielen. Das Design ist klug gewählt, das sich nahtlos in jedes Raumdesign einpasst – wahlweise in den Farbvarianten Clean White und Metallic Grey.

Sogar nachts im Schlafzimmer leistet der 70 cm hohe Lüfter zuverlässig und leise seinen Dienst – im Ruhemodus arbeitet er mit unter 30dB besonders geräuscharm und garantiert ein angenehmes Schlafklima. Der smarte Luftverbesserer kann via Alexa und Google Home , aber auch via IFTTT-Integration bedient werden. Der djive Flowmate Arc Heater ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 299,99 Euro in den Farben Clean White und Metallic Grey verfügbar. Es gibt ihn sowohl im Webshop als auch im Onlinehandel und über Elektronikpartner im Einzelhandel.