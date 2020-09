DIY Spieleentwicklung – RPG Maker MV kommt auf PS4 und Nintendo Switch

Die erste Version der Rollenspiel-Entwicklungssoftware RPG Maker stammt aus Japan, existierte seit den späten 80er Jahren und erschien erstmals für breitere Masse auf Windows 95 im Jahr 1997. Nippon Ichi Software (NIS) America vertreibt die aktuellste Version der RPG-Traumfabrik und bringt den RPG Maker MV nun auch auf die PlayStation 4 und Nintendo Switch. Nach früheren Versionen auf diversen Nintendo und Sony Plattformen sind wir gespannt, wie die Steuerung und Leistung auf den (noch) aktuellen Konsolen mithält.

RPG Maker MV ist in Amerika bereits erhältlich und landet am 11. September 2020 auch in Europa auf der PS4 und Nintendo Switch (Ozeanien folgt am 18. September).